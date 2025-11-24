Íþróttir | Körfubolti | mbl | 24.11.2025 | 15:48 | Uppfært 16:08

Nýliði úr Skagafirði í landsliðinu - þrjár breytingar

Ragnar Ágústsson er í íslenska landsliðshópnum.
Ragnar Ágústsson er í íslenska landsliðshópnum. Ljósmynd/Jóhann Helgi

Ragnar Ágústsson úr Tindastóli er í fyrsta skipti í íslenska landsliðshópnum í körfuknattleik fyrir leikinn gegn Ítalíu í undankeppni heimsmeistaramótsins sem fram fer á fimmtudaginn.

Leikið er í Tortona á Norður-Ítalíu en þetta er fyrsti leikur liðanna sem eru í riðli með Litháen og Bretlandi.  Þrjú liðanna komast áfram yfir á næsta stig undankeppninnar.

Haukur Helgi Pálsson úr Álftanesi og Þórir Guðmundur Þorbjarnarson úr KR koma einnig inn í hópinn á nýjan leik en þeir voru ekki með liðinu á Evrópumótinu í Póllandi í haust.

þeir Ragnar, Haukur og Þórir koma í hópinn í staðinn fyrir Kára Jónsson, Kristin Pálsson og Almar Orra Atlason sem voru á EM í Póllandi. 

Kári og Kristinn eru ekki klárir vegna meiðsla og Almar kemst ekki frá sínu háskólaliði í Bandaríkjunum á þessum tíma.

Tólf manna hópurinn sem Craig Pedersen landsliðsþjálfari tilkynnti í dag er þannig skipaður:

Elvar Friðriksson - Anwil Wloclawek - 84 leikir

Haukur Helgi Pálsson - Álftanes - 82 leikir

Hilmar Smári Henningsson - Jonava - 30 leikir

Jón Axel Guðmundsson - San Pablo Burgos - 45 leikir

Martin Hermannsson - Alba Berlin - 87 leikir

Orri Gunnarsson - Stjarnan - 21 leikur

Ragnar Ágústsson - Tindastóll - nýliði

Sigtryggur Arnar Björnsson - Tindastóll - 47 leikir

Styrmir Snær Þrastarson - Zamora - 30 leikir

Tryggvi Snær Hlinason - Bilbao - 79 leikir

Þórir Guðmundur Þorbjarnarson - KR - 29 leikir

Ægir Þór Steinarsson - Stjarnan - 101 leikur

mbl.is
Fleira áhugavert
Aðgerðir við Sigöldu á ís eftir úrskurð Mikil ásókn: Sumir ganga ansi langt Þrír fluttir með þyrlu Gæslunnar til Reykjavíkur Athugasemd frá menntamálaráðherra
Fleira áhugavert
Þórbergur á enn erindi við ungmenni Vill þyngja námsefni í grunnskólum NB8-ríkin ítreka stuðning við Úkraínu Núverandi ofnar nær 80 ára