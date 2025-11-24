Nýliði úr Skagafirði í landsliðinu - þrjár breytingar

Ragnar Ágústsson úr Tindastóli er í fyrsta skipti í íslenska landsliðshópnum í körfuknattleik fyrir leikinn gegn Ítalíu í undankeppni heimsmeistaramótsins sem fram fer á fimmtudaginn.
Leikið er í Tortona á Norður-Ítalíu en þetta er fyrsti leikur liðanna sem eru í riðli með Litháen og Bretlandi. Þrjú liðanna komast áfram yfir á næsta stig undankeppninnar.
Haukur Helgi Pálsson úr Álftanesi og Þórir Guðmundur Þorbjarnarson úr KR koma einnig inn í hópinn á nýjan leik en þeir voru ekki með liðinu á Evrópumótinu í Póllandi í haust.
þeir Ragnar, Haukur og Þórir koma í hópinn í staðinn fyrir Kára Jónsson, Kristin Pálsson og Almar Orra Atlason sem voru á EM í Póllandi.
Kári og Kristinn eru ekki klárir vegna meiðsla og Almar kemst ekki frá sínu háskólaliði í Bandaríkjunum á þessum tíma.
Tólf manna hópurinn sem Craig Pedersen landsliðsþjálfari tilkynnti í dag er þannig skipaður:
Elvar Friðriksson - Anwil Wloclawek - 84 leikir
Haukur Helgi Pálsson - Álftanes - 82 leikir
Hilmar Smári Henningsson - Jonava - 30 leikir
Jón Axel Guðmundsson - San Pablo Burgos - 45 leikir
Martin Hermannsson - Alba Berlin - 87 leikir
Orri Gunnarsson - Stjarnan - 21 leikur
Ragnar Ágústsson - Tindastóll - nýliði
Sigtryggur Arnar Björnsson - Tindastóll - 47 leikir
Styrmir Snær Þrastarson - Zamora - 30 leikir
Tryggvi Snær Hlinason - Bilbao - 79 leikir
Þórir Guðmundur Þorbjarnarson - KR - 29 leikir
Ægir Þór Steinarsson - Stjarnan - 101 leikur