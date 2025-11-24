Toronto með sjöunda sigurinn í röð - Doncic leiddi Lakers til sigurs

Toronto Raptors vann sinn sjöunda sigur í röð er liðið vann Brooklyn Nets 119:109 í NBA-deildinni í körfubolta í nótt.
Stigaskorið dreifðist vel hjá kanadíska liðinu en Scottie Barnes var stigahæstur með 17 stig, en RJ Barnett og Ja'Kobe Walter skoruðu 16 stig. Tyrese Martin var stigahæstur hjá Brooklyn Nets með 26 stig og Michael Porter Jr. skoraði 25.
Luka Doncic fór fyrir liði Los Angeles Lakers sem vann Utah Jazz á útivelli í spennandi leik 108:106. Doncic skoraði 33 stig og gaf átta stoðsendingar. Hjá Utah var Keyonte George stigahæstur með 27 stig.
Meistararnir í Oklahoma City Thunder unnu öruggan sigur á Portland Trail Blazers 122:95. Shai Gilgeous-Alexander fór á kostum og skoraði 37 stig, en Jerami Grant var stigahæstur hjá Portland með 21 stig.
Önnur úrslit í NBA deildinni:
Pheonix Suns - San Antonio Spurs 111:102
Philadelphia 76ers - Miami Heat 117:127
Atlanta Hawks - Charlotte Hornets 113:110
Boston Celtics - Orlando Magic 138:129
Cleveland Cavaliers - Los Angeles Clippers 120:105