Besta byrjun félagsins í 35 ár

Detroit Pistons vann sinn þrettánda leik í röð í NBA-deildinni í körfubolta í nótt þegar liðið heimsótti Indiana Pacers.
Leiknum lauk með naumum sigri Detrot, 122:117, þar sem að Cade Cunningham var stigahæstur hjá Detroit með 24 stig, ellefu fráköst og sex stoðsendingar.
Pascal Siakam skoraði 24 stig fyrir Indiana, tók átta fráköst og gaf þrjár stoðsendingar.
Detroit trónir á toppi Austurdeildarinnar með 15 sigra í 17 leikjum en þetta er besta byrjun félagsins í NBA-deildinni í 35 ár.
Það gengur hins vegar lítið sem ekkert hjá Indiana sem er með tvo sigria í fjórtánda og næstneðsta sæti Austurdeildarinnar.
Úrslit næturinnar í NBA-deildinni:
Indiana – Detroit 117:122
Toronto – Cleveland 110:99
Brooklyn – New York 100:113
Miami – Dallas 106:102
Memphis – Denver 115:125
Milwaukee – Portland 103:115
New Orleans – Chicago 143:130
Phoenix – Houston 92:1114
Golden State – Utah 134:117
Sacramento – Minnesota (frl.) 117:112