Landsliðsmaðurinn úlnliðsbrotinn

Kristinn Pálsson verður ekki með íslenska landsliðinu í körfubolta í komandi landsleikjum gegn Ítalíu og Bretlandi vegna beinbrots.
Hann skýrði frá þessu í samtali við Vísi en Kristinn, sem er 27 ára gamall, úlnliðsbrotnaði í leik með liði sínu Jesi í ítölsku C-deildinni á dögunum.
Hann verður frá í að minnsta kosti fjórar vikur vegna meiðslanna en hann gekk til liðs við Jesi frá Val í sumar.
Ísland mætir Ítalíu á fimmtudaginn kemur í Róm og tekur svo á móti Bretlandi í Laugardalshöllinni sunnudaginn 30. nóvember en um er að ræða fyrstu leiki Íslands í undankeppni HM 2027.