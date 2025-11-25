Íþróttir | Körfubolti | mbl | 25.11.2025 | 11:24 | Uppfært 11:48

Landsliðsmaðurinn úlnliðsbrotinn

Kristinn Pálsson.
Kristinn Pálsson. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Kristinn Pálsson verður ekki með íslenska landsliðinu í körfubolta í komandi landsleikjum gegn Ítalíu og Bretlandi vegna beinbrots.

Hann skýrði frá þessu í samtali við Vísi en Kristinn, sem er 27 ára gamall, úlnliðsbrotnaði í leik með liði sínu Jesi í ítölsku C-deildinni á dögunum.

Nýliði úr Skagafirði í landsliðinu - þrjár breytingar

Hann verður frá í að minnsta kosti fjórar vikur vegna meiðslanna en hann gekk til liðs við Jesi frá Val í sumar.

Ísland mætir Ítalíu á fimmtudaginn kemur í Róm og tekur svo á móti Bretlandi í Laugardalshöllinni sunnudaginn 30. nóvember en um er að ræða fyrstu leiki Íslands í undankeppni HM 2027.

mbl.is
