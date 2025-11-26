Allir vita að þetta er óboðlegt

„Vonbrigði,“ voru fyrstu viðbrögð Einars Árna Jóhannssonar, þjálfara toppliðs Njarðvíkur í deildinni, eftir 22 stiga tap liðsins gegn Íslandsmeisturum Hauka í 9. umferð úrvalsdeildar kvenna í körfubolta í kvöld.
Liðin mættust í Njarðvík og Haukar unnu stórsigur, 102:80.
Einar Árni hafði þetta að segja um tapið: „Algjört varnarleysi er ástæða tapsins. Það segir sig sjálft. Haukaliðið er frábært og allt það en þær eru að hitta 70% í 2 stiga körfum og 44% í þriggja stiga skotum. Þú vinnur ekki körfuboltaleiki þannig. Þetta er auðvitað mikil einföldun en samt ekki.
Ég talaði um það fyrir leik að þessi leikur myndi snúast um varnarleik. Við Óli [Ólafur Helgi Jónsson aðstoðarþjálfari Njarðvíkur] vorum klárlega að lesa vitlaust í aðstæður. Við héldum að það kæmi einhver allt annar kraftur hérna í dag eftir slakan varnarleik á móti Ármanni í síðasta leik. En það var aldeilis ekki.“
Njarðvíkurkonur virtust vera ragar við að taka 3 stiga skot. Vantaði eitthvað upp á sjálfstraust Njarðvíkinga í kvöld?
„Ég veit það nú ekki. Þetta helst auðvitað oft í hendur. Okkur vantaði bara líka að sækja þessar auðveldu körfur, hraðaupphlaupskörfur, en við vorum bara ekki að ná neinum stoppum. Við töluðum líka um það í hálfleik að við værum alltof linar.
Við vorum með einhverjar fjórar villur í fyrri hálfleik á meðan þær voru með einhverja hrúgu. Það kann ekki góðri lukku að stýra. Þetta tap er örugglega einhverri taktík um að kenna en þetta er líka klárlega eitthvað hugarfarslegt sem við þurfum að rýna inn á við með.“
Var eitthvað jákvætt í þessum leik?
„Það er rosalega erfitt að taka eitthvað jákvætt úr þessum leik. Jú jú, við reyndum að stíga fastar út á móti þeim hérna í lokin en það kom bara of seint. Þetta eru mikil vonbrigði vegna þess að við vitum að þessi deild er mjög jöfn og þú þarft að vera á þínum besta leik í svona verkefni. Þú þarft að verjast vel og verjast vel sem lið. Við hreinlega áttum aldrei góðan kafla hér í kvöld varnarlega og það er því miður staðreynd.“
Ertu með lausn á varnarleiknum fyrir næsta leik?
„Það er sem betur fer vika í næsta leik á móti Stjörnunni. Það er töluverð vinna hjá okkur öllum fram undan. Hjá okkur Óla að greina þennan leik og stelpunum sömuleiðis að líta inn á við. Það þarf ekkert að vera með neinn hávaða inni í klefa eftir þennan leik. Það vita allir að þetta er óboðlegt og ekki vænlegt til árangurs.
Við erum í erfiðum leikjum alveg fram að jólafríi og þurfum að nálgast okkar verkefni af fullum krafti. Það vantaði allan kraft í kvöld.“
Eigum við von á betri leik á móti Stjörnunni?
„Já, ég hef rosalega mikla trú á mínu liði þrátt fyrir þessi miklu vonbrigði sem við buðum upp á hér í kvöld. Við þurfum að nota þessa viku vel og mæta síðan á einhverju allt, allt, allt öðru getustigi ef við ætlum að eiga möguleika á móti Stjörnunni í næstu viku,“ sagði Einar Árni í samtali við mbl.is.