Haukar svöruðu með stórsigri á toppliðinu

Íslandsmeistarar Hauka sneru blaðinu rækilega við í kvöld eftir slæmt gengi að undanförnu og unnu stórsigur á toppliði Njarðvíkur, 102:80, þegar liðin mættust í 9. umferð úrvalsdeildar kvenna í körfubolta í Reykjanesbæ í kvöld.
Njarðvík er áfram með 14 stig á toppnum en nú við hlið Vals sem vann Stjörnuna fyrr í kvöld. Haukar fara upp í 10 stig eins og Keflavík í fimmta til sjötta sætinu.
Eru þetta liðin sem áttust við í dramatísku úrslitaeinvígi um Íslandsmeistaratitilinn síðastliðið vor þegar Haukar höfðu betur.
Haukar byrjuðu leikinn í kvöld betur og byggðu upp örlítið forskot í annars frekar jöfnum fyrsta leikhluta. Munurinn á liðunum fólst að mestu í því að Haukar nýttu 3 stiga skot sín betur. Munurinn á liðunum fór aldrei yfir 7 stig í fyrsta leikhluta sem endaði þannig að Haukar leiddu 26:19.
Njarðvíkurkonur mættu ferskari í annan leikhlutann. Þær jöfnuðu leikinn í 30:30 og komust 31:30 yfir með tveimur vítaskotum Paulinu Hersler.
Haukakonur jöfnuðu leikinn aftur í stöðunni 36:36 og áttu síðan frábæran kafla sem kom þeim 9 stigum yfir í stöðunni 51:42. Njarðvíkurkonur minnkuðu muninn í 7 stig og unnu boltann strax í kjölfarið þegar 14,3 sekúndur voru eftir af fyrri hálfleik.
Gátu þær minnkað muninn enn frekar fyrir hálfleikinn en það voru Haukakonur sem stálu boltanum og settu tvö stig á lokasekúndum fyrri hálfleiks.
Staðan í hálfleik var 55:46 fyrir Íslandsmeistarana.
Danielle Victoria Rodriguez skoraði 13 stig í fyrri hálfleik fyrir Njarðvík. Brittany Dinkins tók 4 fráköst og gaf Hulda María Agnarsdóttir 2 stoðsendingar.
Hjá Haukum skoraði Amandine Justin Toi 27 stig í fyrri hálfleik. Krystal-Jade Freeman tók 10 fráköst og gaf 4 stoðsendingar.
Haukakonur mættu dýrvitlausar út í seinni hálfleikinn og léku stórkostlega. Byggðu þær upp 17 stiga mun þegar mest var í stöðunni 75:58 og Haukar voru á eldi.
Á sama tíma gekk hvorki né rak hjá Njarðvíkurkonum sem voru í stökustu vandræðum varnarlega og minna gekk í sóknarleiknum.
Staðan eftir þriðja leikhluta 78:66 og Haukar 12 stigum yfir.
Haukar veittu Njarðvíkurkonum náðarhöggið snemma í fjórða leikhluta þegar þær settu þrjár þriggja stiga körfur í röð og staðan orðin 88:66 fyrir Hauka og leiknum lokið.
Haukar hættu ekki og þegar fjórði leikhluti var hálfnaður var staðan 92:70 og munurinn 22 stig.
Haukar unnu að lokum mikilvægan sigur og má segja að Íslandsmeistararnir hafi sýnt sitt rétta andlit í fyrsta sinn í vetur.
Danielle Victoria Rodriguez skoraði 25 stig fyrir Njarðvík í kvöld og tók Helena Rafnsdóttir 5 fráköst. Hulda Maria Agnarsdóttir gaf 4 stoðsendingar.
Amandine Justin Toi skoraði 36 stig fyrir Hauka. Krystal-Jade Freeman tók 14 fráköst og gaf 6 stoðsendingar.
