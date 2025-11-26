KR-ingar sluppu með skrekkinn

KR slapp heldur betur fyrir horn gegn botnliði Hamars/Þórs í úrvalsdeild kvenna í körfubolta á Meistaravöllum í kvöld en lokatölurnar þar urðu 85:84, KR í hag.
KR er þá komið með 12 stig í þriðja til fjórða sæti deildarinnar en Hamar/Þór er áfram án stiga á botni deildarinnar.
Fyrri hálfleikur var jafn og staðan 47:46, KR í hag, að honum loknum. Vesturbæjarkonur náðu svo góðu forskoti í þriðja leikhluta, 70:56 að honum loknum
Sunnlendingarnir gáfust ekki upp og unnu upp forskotið á stuttum tíma undir lokin og minnkuðu muninn í 85:84 þegar 40 sekúndur voru eftir.
KR missti boltann þegar 13 sekúndur voru eftir en Hamar/Þór nýtti ekki tvö tækifæri til að tryggja sér sigurinn á lokasekúndunum.
Rebekka Rut Steingrímsdóttir, landsliðskonan kornunga, skoraði 24 stig fyrir KR og tók 7 fráköst. Molly Kaiser skoraði 20 stig og Eve Braslis 13.
Jadakiss Guinn skoraði 21 stig fyrir Hamar/Þór, Jovana Markovic 15 og Jóhanna Ýr Ágústsdóttir 14.