Ótrúlegar tölur Slóvenans í nágrannaslagnum

Slóvenski körfuboltamaðurinn Luka Doncic átti sannkallaðan stórleik fyrir Los Angeles Lakers þegar liðið tók á móti Los Angeles Clippers í nágrannaslag NBA-deildarinnar í nótt.
Leiknum lauk með nokkuð öruggum sigri LA Lakers, 135:118, en Doncic skoraði 43 stig, tók níu fráköst og gaf þrettán stoðsendingar.
LeBron James skoraði 25 stig fyrir LA Lakers, tók sex fráköst og gaf sex stoðsendingar.
Lakers er með 13 sigra í þriðja sæti Vesturdeildarinnar en meistarar Oklahoma City tróna á toppi Vesturdeildarinnar með 17 sigra.
Úrslit næturinnar í NBA-deildinni:
Washington – Atlanta 132:113
Philadelphia – Orlando 103:144
LA Lakers – LA Clippers 135:118