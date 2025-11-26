Sannfærandi sigur Vals

Valur vann mjög öruggan sigur á Stjörnunni, 88:68, þegar liðin mættust í úrvalsdeild kvenna í körfuknattleik í Garðabæ í kvöld.
Valur komst þar með að hlið Njarðvíkur á toppnum með 14 stig en Njarðvíkurkonur eru að spila við Hauka í kvöld. Stjarnan er áfram í sjötta sæti með 8 stig.
Valskonur gerðu nánast út um leikinn í öðrum leikhluta þegar þær skoruðu 37 stig gegn 16 og voru með yfirburðaforystu í hálfleik. 57:28.
Stjarnan náði að laga stöðuna í síðari hálfleik en ógnaði aldrei sigri Hlíðarendaliðsins.
Reshawna Stone skoraði 27 stig fyrir Val, Alyssa Cerino 20 og Ásta Júlía Grímsdóttir 14. Þá tók Sara Líf Boama 12 fráköst.
Berglind Katla Hlynsdóttir skoraði 18 stig fyrir Stjörnuna, Shaiquel McGruder 12, Sigrún Sól Brjánsdóttir 10 og Greeta Uprus 10.