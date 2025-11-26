Tinna Guðrún Alexandersdóttir skoraði 14 stig og gaf 5 stoðsendingar þegar lið hennar Haukar gerði góða ferð til Njarðvíkur og vann topplið úrvalsdeildarinnar í körfubolta með 22 stiga mun í 9. umferðinni í kvöld, 102:80.
Haukar hafa átt erfitt uppdráttar það sem af er tímabili og má segja að liðið hafi loksins sýnt hvað í því býr með sigrinum í kvöld.
„Við erum búnar að vera að bíða eftir þessari frammistöðu. Við náðum loksins að mæta rétt stilltar og stemmdar í þennan leik," sagði Tinna Guðrún um sigurinn í kvöld.
Þið hafið legið undir talsverðri gagnrýni undanfarið fyrir árangurinn og fyrir leikinn unnið aðeins 4 af 8 leikjum ykkar í deildinni. Var það þessi gagnrýni undanfarna daga sem kveikti þennan neista?
„Já, kannski einhver partur af því. En við fundum það líka bara hjá okkur sjálfum. Við höfum verið í mótbyr frá upphafi tímabils. Þetta bara small saman í kvöld og mér fannst þetta bara loksins vera rétta Haukaliðið sem mætti inn á völlinn og sýndi sitt rétta andlit.“
Kom það ykkur á óvart hversu þægilegur sigur þetta varð á endanum á móti toppliði deildarinnar?
„Njarðvík er með frábært lið. Við áttum aldrei von á auðveldum leik, enda var hann það ekki. Okkur tókst bara að nýta alla okkar styrkleika gegn þeim í kvöld og það gekk allt upp hjá okkur.“
Ef þú berð þennan leik saman við leiki liðanna í upphafi tímabils sem Njarðvík vann. Hvað gerir það að verkum að þið vinnið þennan yfirburðasigur á þeim í kvöld eftir að hafa tapað fyrir þeim í Ólafssal í byrjun tímabilsins?
„Meistari meistaranna er fyrsti leikur tímabilsins. Þá eru liðin ekki fullkomlega samstillt og lítið að marka getu liðanna akkúrat þá. En við byrjuðum tímabilið mjög illa eins og ég sagði áðan og þær mættu bara tilbúnari í þann leik. Þessi leikur var allt annar hjá okkur og í því felst munurinn.“
Gefur þessi sigur góð fyrirheit um framhaldið í deildinni hjá Haukum?
„Já, við munum bara byggja á þessu. Við ætlum að halda áfram á þessari braut og fylgja þessum sigri eftir með góðum leik á móti Tindastóli í næstu umferð,“ sagði Haukakonan Tinna Guðrún í samtali við mbl.is