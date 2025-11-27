Boston stöðvaði þrettán leikja sigurgönguna

Jaylen Brown var stigahæstur hjá Boston Celtics þegar liðið tók á móti Detroit Pistins í NBA-deildinni í körfubolta í Boston í nótt.
Leiknum lauk með naumum sigri Boston, 117:114, en Brown gerði sér lítið fyrir og skoraði 33 stig, tók tíu fráköst og gaf fimm stoðsendingar.
Cade Cunningham átti stórleik fyrir Detroit sem hafði unnið þrettán leiki í röð fyrir leik næturinnar en hann skoraði 42 stig, tók átta fráköst og gaf fimm stoðsendingar.
Boston er sem stendur með tíu sigra í áttunda sæti Austurdeildarinnar en Detroit er á toppi Austurdeildarinnar með 15 sigra.
Úrslit næturinnar í NBA-deildinni:
Charlotte – New York 101:129
Miami – Milwaukee 106:103
Oklahoma City – Minnesota 113:105
Toronto – Indiana 97:95
New Orleans – Memphis 128:133
Golden State – Houston 100:104
Portland – San Antonio 102:115
Sacramento – Phoenix 100:112