Boston stöðvaði þrettán leikja sigurgönguna

Jaylen Brown gengur af velli í nótt. AFP/BRIAN FLUHARTY

Jaylen Brown var stigahæstur hjá Boston Celtics þegar liðið tók á móti Detroit Pistins í NBA-deildinni í körfubolta í Boston í nótt.

Leiknum lauk með naumum sigri Boston, 117:114, en Brown gerði sér lítið fyrir og skoraði 33 stig, tók tíu fráköst og gaf fimm stoðsendingar.

Cade Cunningham átti stórleik fyrir Detroit sem hafði unnið þrettán leiki í röð fyrir leik næturinnar en hann skoraði 42 stig, tók átta fráköst og gaf fimm stoðsendingar.

Boston er sem stendur með tíu sigra í áttunda sæti Austurdeildarinnar en Detroit er á toppi Austurdeildarinnar með 15 sigra.

Úrslit næturinnar í NBA-deildinni:

Charlotte – New York 101:129
Miami – Milwaukee 106:103
Oklahoma City – Minnesota 113:105
Toronto – Indiana 97:95
New Orleans – Memphis 128:133
Golden State – Houston 100:104
Portland – San Antonio 102:115
Sacramento – Phoenix 100:112

