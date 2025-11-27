Íþróttir | Körfubolti | mbl | 27.11.2025 | 18:00

Ítalía - Ísland kl. 19, bein lýsing

Tryggvi Snær Hlinason átti einhverja bestu frammistöðu í sögu landsliðsins …
Tryggvi Snær Hlinason átti einhverja bestu frammistöðu í sögu landsliðsins í körfubolta þegar Ísland vann Ítalíu á Ásvöllum í febrúar 2022. mbl.is/Árni Sæberg
mbl.is

Jón Kristinn Jónsson

[email protected]

Ítalía og Ísland mætast í fyrsta leik D-riðils undankeppni heimsmeistaramóts karla í körfuknattleik í Tortona á Ítalíu klukkan 19.

Fylgst er með gangi mála í beinni textalýsingu hér á mbl.is.

Bretland og Litháen eru einnig í riðlinum og þeirra leikur hefst klukkan 19.30 í London. Ísland mætir svo Bretlandi í Laugardalshöllinni klukkan 16.45 á sunnudaginn.

Lið Íslands: Ægir Þór Steinarsson, Hilmar Smári Henningsson, Jón Axel Guðmundsson, Þórir Guðmundur Þorbjarnarson, Elvar Már Friðriksson, Martin Hermannsson, Ragnar Ágústsson, Haukur Helgi Pálsson, Orri Gunnarsson, Tryggvi Snær Hlinason, Styrmir Snær Þrastarson, Sigtryggur Arnar Björnsson.

Lið Ítalíu: Amedeo Della Valle, Stefano Tonut, Amedeo Tessitori, Gabriele Procida, Francesco Ferrari, Tommaso Baldasso, Luigi Suigo, Davide Casarin, Matteo Librizzi, Sasha Grant, Luca Vincini, John Petrucelli.

Lýsing uppfærist sjálfkrafa

Allar lýsingar í beinni

Ítalía 0:0 Ísland opna loka
0. mín. Ítalía Textalýsing Ítalía og Ísland mætast í fyrsta leiknum í undankeppni heimsmeistaramóts karla í körfubolta í Tortona á Ítalíu. Leikurinn hefst klukkan 19 en hálftíma síðar verður flautað til leiks í London þar sem hin tvö liðin í D-riðli mætast, Bretland og Litháen.
mbl.is
Fleira áhugavert
Daði: „Merki um það sem hlaut að koma“ Skapar umferð, störf og betri nýtingu Verðbólgan haldist um 4% fram yfir áramót Vel fór á með Rutte og Þorgerði Katrínu
Fleira áhugavert
„Borgríki vonarinnar“ fær nýtt hlutverk „Meiri útsöluáhrif en fólk átti von á“ Daði: „Merki um það sem hlaut að koma“ Veginum milli Skaftafells og Jökulsárslóns lokað
Loka