Ítalía - Ísland kl. 19, bein lýsing

Ítalía og Ísland mætast í fyrsta leik D-riðils undankeppni heimsmeistaramóts karla í körfuknattleik í Tortona á Ítalíu klukkan 19.
Fylgst er með gangi mála í beinni textalýsingu hér á mbl.is.
Bretland og Litháen eru einnig í riðlinum og þeirra leikur hefst klukkan 19.30 í London. Ísland mætir svo Bretlandi í Laugardalshöllinni klukkan 16.45 á sunnudaginn.
Lið Íslands: Ægir Þór Steinarsson, Hilmar Smári Henningsson, Jón Axel Guðmundsson, Þórir Guðmundur Þorbjarnarson, Elvar Már Friðriksson, Martin Hermannsson, Ragnar Ágústsson, Haukur Helgi Pálsson, Orri Gunnarsson, Tryggvi Snær Hlinason, Styrmir Snær Þrastarson, Sigtryggur Arnar Björnsson.
Lið Ítalíu: Amedeo Della Valle, Stefano Tonut, Amedeo Tessitori, Gabriele Procida, Francesco Ferrari, Tommaso Baldasso, Luigi Suigo, Davide Casarin, Matteo Librizzi, Sasha Grant, Luca Vincini, John Petrucelli.