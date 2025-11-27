Íþróttir | Körfubolti | mbl | 27.11.2025 | 21:07

Magnaður sigur Íslands á Ítalíu

Jón Kristinn Jónsson

Ísland hóf undankeppni heimsmeistaramóts karla í körfuknattleik á frábæran hátt með því að sigra 15. besta landslið heims, Ítalíu, á útivelli í Tortona í kvöld, 81:76.

Lið Íslands: Ægir Þór Steinarsson, Hilmar Smári Henningsson, Jón Axel Guðmundsson, Þórir Guðmundur Þorbjarnarson, Elvar Már Friðriksson, Martin Hermannsson, Ragnar Ágústsson, Haukur Helgi Pálsson, Orri Gunnarsson, Tryggvi Snær Hlinason, Styrmir Snær Þrastarson, Sigtryggur Arnar Björnsson.

Lið Ítalíu: Amedeo Della Valle, Stefano Tonut, Amedeo Tessitori, Gabriele Procida, Francesco Ferrari, Tommaso Baldasso, Luigi Suigo, Davide Casarin, Matteo Librizzi, Sasha Grant, Luca Vincini, John Petrucelli.

Ítalía 76:81 Ísland opna loka
