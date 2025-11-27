„Það fylgir því alltaf sérstök tilfinning að koma til móts við landsliðið og hitta strákana,“ sagði Martin Hermannsson, leikmaður íslenska landsliðsins í körfubolta, í samtali við Morgunblaðið.
Martin er í 12 manna leikmannahóp íslenska liðsins sem mætir Ítalíu og Bretlandi í D-riðli fyrstu umferðar undankeppni heimsmeistaramótsins 2027 en um er að ræða fyrstu leiki íslenska liðsins í undankeppninni.
Ísland mætir Ítalíu í Róm í dag og svo Bretlandi í Laugardalshöllinni á sunnudaginn kemur en Litáen leikur einnig í sama riðli. Efstu þrjú lið riðilsins komast áfram í 2. umferð undankeppninnar.
„Stemningin í hópnum er mjög góð eins og alltaf. Við vorum flestir í hópnum sem fór á Evrópumótið í sumar og við þekkjum hver annan ansi vel. Það er lítið nýtt í þessu þannig og litlar breytingar líka. Kjarninn í leikmannahópnum er búinn að vera saman lengi og það eru allir með sín hlutverk á hreinu,“ sagði Martin.
Eins og áður sagði vann íslenska liðið frækinn sigur síðast þegar liðin mættust á Ítalíu 25. nóvember 2024, fyrir rétt rúmu ári.
„Sigurinn gegn þeim fyrir sirka ári síðan gefur okkur klárlega trú og kraft, farandi inn í þetta einvígi. Þeir voru með sterkari hóp þá en á sama tíma getur oft verið erfitt að spila á móti leikmönnum sem eru að reyna að sanna sig fyrir nýjum þjálfara. Við þurfum því að vera á tánum allan tímann og tilbúnir í alvöru slag gegn þeim.
Það er mikil reynsla í leikmannahópnum hjá okkur núna, leikmenn sem hafa margir hverjir farið á tvö til þrjú stórmót. Við erum líka með leikmenn sem hafa spilað í hæsta gæðaflokki í Evrópu, sumir í 8-10 ár. Þetta er ekki hefðbundið íslenskt landslið í dag og það mun klárlega nýtast okkur í leiknum gegn Ítalíu og undankeppninni í heild sinni.“
Viðtalið má sjá í heild sinni á íþróttasíðum Morgunblaðsins í dag.