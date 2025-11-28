Keflavík tveimur stigum frá toppnum

Keflavík vann í kvöld góðan útisigur á Grindavík í úrvalsdeild kvenna í körfuknattleik, 103:95.
Liðin eru þar með jöfn í þriðja til fimmta sæti deildarinnar ásamt KR með 12 stig, tveimur stigum á eftir toppliðum Njarðvíkur og Vals. Núna skilja því aðeins tvö stig að efstu fimm liðin.
Keflavík var yfir í hálfleik, 50:45, og var komin í 78:64 í lok þriðja leikhluta. Grindavík minnkaði muninn í fimm stig, 86:81, þegar fimm mínútur voru eftir en komst ekki nær.
Keishana Washington skoraði 26 stig og átti 10 stoðsendingar fyrir Keflavík Sara Rún Hinriksdóttir skoraði 22 stig og tók 9 fráköst og Agnes María Svansdóttir skoraði 14 stig.
Farhiya Abdi skoraði 27 stig fyrir Grindavík og tók 11 fráköst, Ellen Nyström skoraði 26 og Abby Beeman skoraði 23 og átti 14 stoðsendingar.