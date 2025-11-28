Myndskeið: Lýsandinn orðlaus í endurkomu í riðli Íslands

Litháen vann í gær einhvern svakalegasta endurkomusigur sem sést hefur í körfuboltaheiminum síðustu ár þegar liðið heimsótti Bretland í D-riðli fyrstu umferðar undankeppni HM karla 2027 í Lundúnum.
Leiknum lauk með eins stigs sigri Litháen, 89:88, en Bretland var sjö stigum yfir, 87:80, þegar rúmlega 11 sekúndur voru til leiksloka.
Á einhvern óskiljanlegan hátt tókst Litháen að fagna sigri þar sem Ignas Sargiunas fór bókstaflega á kostum á lokamínútunum og skoraði síðustu níu stig Litháa.
Ísland mætir einmitt Bretlandi í næsta leik sínum í undankeppninni í Laugardalshöllinni á sunnudaginn kemur en liðið vann frækinn sigur gegn Ítalíu í Róm í gær, 81:76.
