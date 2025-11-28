Íþróttir | Körfubolti | mbl | 28.11.2025 | 9:24 | Uppfært 12:11

Myndskeið: Lýsandinn orðlaus í endurkomu í riðli Íslands

Ignas Sargiunas fagnar ótrúlegum sigri gegn Bretlandi í gær.
Ignas Sargiunas fagnar ótrúlegum sigri gegn Bretlandi í gær. Ljósmynd/FIBA

Litháen vann í gær einhvern svakalegasta endurkomusigur sem sést hefur í körfuboltaheiminum síðustu ár þegar liðið heimsótti Bretland í D-riðli fyrstu umferðar undankeppni HM karla 2027 í Lundúnum.

Leiknum lauk með eins stigs sigri Litháen, 89:88, en Bretland var sjö stigum yfir, 87:80, þegar rúmlega 11 sekúndur voru til leiksloka.

Magnaður sigur Íslands á Ítalíu
Magnaður sigur Íslands á Ítalíu

Á einhvern óskiljanlegan hátt tókst Litháen að fagna sigri þar sem Ignas Sargiunas fór bókstaflega á kostum á lokamínútunum og skoraði síðustu níu stig Litháa.

Ísland mætir einmitt Bretlandi í næsta leik sínum í undankeppninni í Laugardalshöllinni á sunnudaginn kemur en liðið vann frækinn sigur gegn Ítalíu í Róm í gær, 81:76.


 

