Íþróttir | Körfubolti | mbl | 28.11.2025 | 20:48

Tindastóll stakk af í fyrri hálfleik

Marta Hermida skoraði 25 stig fyrir Tindastól í kvöld.
Marta Hermida skoraði 25 stig fyrir Tindastól í kvöld. Ljósmynd/Jóhann Helgi Sigmarsson

Tindastóll náði sér í mikilvæg stig í botnbaráttu úrvalsdeildar kvenna í körfubolta í kvöld með öruggum heimasigri gegn Ármanni, 83:66.

Tindastóll er þá kominn með 6 stig í áttunda sæti deildarinnar en Ármann situr eftir með 2 stig í níunda og næstneðsta sætinu.

Staðan í hálfleik var 50:31, Tindastóli í hag, og sigur Skagfirðinga var ekki í hættu eftir það.

Marta Hermida skoraði 25 stig fyrir Tindastól og tók 10 fráköst , Madison Sutton skoraði 20 stig og tók 17 fráköst og Oceane Kounkou skoraði 14.

Jónína Þórdís Karlsdóttir skoraði 18 stig fyrir Ármann, Khiana Johnson 17 og Nabaweeyah McGill skoraði 12.

mbl.is
Fleira áhugavert
„Það má segja að hér ríki eins konar þjóðarsorg“ Hagræðingartillögur kynntar í borginni Ofbeldi tekið af léttúð Segir lýðræðislegt hlutverk fjölmiðla í hættu
Fleira áhugavert
Hagræðingartillögur kynntar í borginni Farbannið framlengt um þrjá mánuði „Það má segja að hér ríki eins konar þjóðarsorg“ Daði um nýju lánin: „Almennt séð er ég jákvæður“
Loka