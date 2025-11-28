Tindastóll stakk af í fyrri hálfleik

Tindastóll náði sér í mikilvæg stig í botnbaráttu úrvalsdeildar kvenna í körfubolta í kvöld með öruggum heimasigri gegn Ármanni, 83:66.
Tindastóll er þá kominn með 6 stig í áttunda sæti deildarinnar en Ármann situr eftir með 2 stig í níunda og næstneðsta sætinu.
Staðan í hálfleik var 50:31, Tindastóli í hag, og sigur Skagfirðinga var ekki í hættu eftir það.
Marta Hermida skoraði 25 stig fyrir Tindastól og tók 10 fráköst , Madison Sutton skoraði 20 stig og tók 17 fráköst og Oceane Kounkou skoraði 14.
Jónína Þórdís Karlsdóttir skoraði 18 stig fyrir Ármann, Khiana Johnson 17 og Nabaweeyah McGill skoraði 12.