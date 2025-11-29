Doncic magnaður gegn sínum gömlu félögum

Slóveninn magnaði Luka Doncic átti frábæran leik gegn gömlu félögum sínum er LA Lakers sigraði Dallas Mavericks, 129:119, í NBA-deildinni í körfubolta í dag.
Doncic hefur verið gjörsamlega magnaður á þessari leiktíð þar sem hann er með 35 stig, níu fráköst og níu stoðsendingar að meðaltali í aðeins 12 leikjum.
Doncic skoraði 35 stig, gaf ellefu sendingar og tók 5 fráköst. Austin Reaves, leikmaður Lakers, átti að auki magnaðan leik er hann skoraði 38 stig og tók átta fráköst.
Copper Flagg, sem Dallas valdi í nýliðavalinu í ár, var atkvæðamestur í liði Dallas en hann skoraði 13 stig, gaf 11 sendingar og tók sjö fráköst.
Doncic hafði spilað með Dallas frá árinu 2018 en var skipt til Lakers í fyrra fyrir Anthony Davis í einum óvæntustu leikmannaskiptum í sögu íþrótta.
Lakers er nú í öðru sæti vesturhluta deildarinnar þar sem liðið hefur unnið 14 leiki og tapað fjórum. Oklahoma City Thunder er hins vegar enn á toppnum með 19 sigra og aðeins eitt tap.
Úrslit næturinnar í NBA-deildinni
Atlanta Hawks - Cleveland Cavaliers 130:123
Brooklyn Nets - Philadelphia 76ers 103:115
Charlotte Hornets - Chicago Bulls 123:116
Detroit Pistons - Orlando Magic 109:112
Indiana Pacers - Washington Wizards 119:86
New York Knicks - Milwaukee Bucks 118:109
Denver Nuggets - San Antonio Spurs 136:139
Oklahoma City Thunder - Phoenix Suns 123:119
Utah Jazz - Sacramento Kings 128:119
Los Angeles Clippers - Memphis Grizzlies 107:112