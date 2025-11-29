„Tilfinningin í leiknum var mjög góð. Mér fannst við vera með tök á leiknum allan tímann og fannst við eiga sigurinn fyllilega skilið,“ sagði Sigtryggur Björnsson leikmaður íslenska karlalandsliðsins í körfubolta um sigur liðsins gegn Ítalíu á dögunum í undankeppni HM.
Íslenska liðið var með yfirhöndina í leiknum en í fjórða leikhluta náði Ítalía loksins að komast yfir og náði fjögurra stiga forskoti.
Varstu ekkert stressaður þegar Ítalirnir komust yfir á þeim tímapunkti í leiknum?
„Nei, þeir tóku eitt áhlaup og við svöruðum því mjög vel, stöðvuðum það strax og komum til baka og kláruðum leikinn vel,“ sagði Sigtryggur í viðtali við mbl.is í dag.
Ísland er á toppi D-riðils þegar ein umferð er búin.
“Það er frábær tilfinning að vera á toppnum og við verðum að reyna að halda okkur þar með því að vinna Breta á morgun.“
Hvernig líst þér á möguleika Íslands gegn Bretlandi?
„Mjög vel, við förum í þennan leik til að vinna hann, það er markmiðið okkar. Mér líst vel á hann og er bjartsýnn fyrir þessum leik.”
Ísland hefur aldrei komist á HM hingað til.
„Möguleikarnir verða meiri með hverjum sigri en við einbeitum okkur bara að næsta leik, tökum sigur á morgun og þá aukast líkurnar.“