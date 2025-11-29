Íþróttir | Körfubolti | mbl | 29.11.2025 | 20:00

Frábær tilfinning að vera á toppnum

Sigtryggur Arnar Björnsson á æfingu landsliðsins.
Sigtryggur Arnar Björnsson á æfingu landsliðsins. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Ásta Hind Ómarsdóttir

[email protected]

Tilfinningin í leiknum var mjög góð. Mér fannst við vera með tök á leiknum allan tímann og fannst við eiga sigurinn fyllilega skilið,“ sagði Sigtryggur Björnsson leikmaður íslenska karlalandsliðsins í körfubolta um sigur liðsins gegn Ítalíu á dögunum í undankeppni HM.

Magnaður sigur Íslands á Ítalíu
Frétt af mbl.is

Magnaður sigur Íslands á Ítalíu

Íslenska liðið var með yfirhöndina í leiknum en í fjórða leikhluta náði Ítalía loksins að komast yfir og náði fjögurra stiga forskoti.

Varstu ekkert stressaður þegar Ítalirnir komust yfir á þeim tímapunkti í leiknum?

„Nei, þeir tóku eitt áhlaup og við svöruðum því mjög vel, stöðvuðum það strax og komum til baka og kláruðum leikinn vel,“ sagði Sigtryggur í viðtali við mbl.is í dag.

Ísland er á toppi D-riðils þegar ein umferð er búin.

“Það er frábær tilfinning að vera á toppnum og við verðum að reyna að halda okkur þar með því að vinna Breta á morgun.“

Hvernig líst þér á möguleika Íslands gegn Bretlandi?

„Mjög vel, við förum í þennan leik til að vinna hann, það er markmiðið okkar. Mér líst vel á hann og er bjartsýnn fyrir þessum leik.”

Ísland hefur aldrei komist á HM hingað til.

„Möguleikarnir verða meiri með hverjum sigri en við einbeitum okkur bara að næsta leik, tökum sigur á morgun og þá aukast líkurnar.“

mbl.is
Fleira áhugavert
Stöðva afgreiðslu allra hælisumsókna Lögregla sótti dreng eftir langa bið eftir strætó Trump við blaðakonu: „Ertu heimsk?“ „Þetta er gjörsamlega borðleggjandi tillaga“
Fleira áhugavert
„Það má segja að hér ríki eins konar þjóðarsorg“ Slökkvistarfi lokið: 128 hið minnsta látnir Ók með konu á vélarhlífinni Hlakkar til að fara „varlega og vandlega“ með embættið