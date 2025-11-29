Hetja Íslands nennti ekki í endurtektarpróf

„Við fögnuðum sigrinum vel og innilega en í dag er nýr dagur og núna er það bara leikurinn gegn Bretlandi sem tekur við,“ sagði Elvar Már Friðriksson, leikmaður íslenska landsliðsins í körfubolta, í samtali við Morgunblaðið.
Elvar átti stórleik fyrir íslenska liðið í fræknum sigri gegn Ítalíu í D-riðli fyrri umferðar undankeppni heimsmeistaramótsins 2027 í Tortona á Ítalíu á fimmtudaginn.
Leiknum lauk með fimm stiga sigri íslenska liðsins, 81:76, en Elvar gerði sér lítið fyrir og skoraði 29 stig í leiknum, tók þrjú fráköst og gaf fimm stoðsendingar. Njarðvíkingurinn var sérstaklega drjúgur á lokamínútum leiksins þegar allt var í járnum en hann skoraði síðustu níu stig Íslands í leiknum.
Undirbúningur Elvars fyrir leikinn var vægast sagt óhefðbundinn og hann fékk ekki mikinn tíma til þess að einbeita sér að leiknum sjálfum.
„Þetta var mjög skrítinn dagur. Ég fór á morgunæfingu með liðinu, fékk mér að borða og svo beint í lokapróf í vinnurétti en ég er í fjarnámi við Háskólann á Bifröst. Ég sat því fastur í tölvunni í þrjá tíma, frá 14 til 17 og svo þegar ég kláraði loksins prófið ætlaði ég aðeins að reyna að hvíla mig. Þá voru strákarnir mættir í létt snarl og á leiðinni út í rútu þannig að ég fékk í raun engan tíma til þess að hugsa eitthvað sérstaklega um leikinn.
Eftir á að hyggja þá kannski hjálpaði það mér bara að vera með hugann við eitthvað allt annað allan daginn. Ég skal alveg viðurkenna það samt að eftir að hafa spilað með Derthona á Ítalíu þá vildi ég aðeins sýna mig og sanna. Ég spilaði í þessum bæ fyrir þremur árum en fékk fá tækifæri. Ég vildi sýna þeim að ég gæti eitthvað í körfubolta og mig langaði virkilega til þess að eiga góðan leik hérna í mínum gamla heimabæ,“ sagði Elvar.
En kom aldrei til greina af hálfu Elvars að heyra í skólastjórnendum á Bifröst og fá frest?
„Ég leiddi alveg hugann að því að senda á þau og óska eftir frestun en ég var heldur ekki að nenna að taka einhver endurtektarpróf. Ég tók þetta bara á kassann og ef ég næ prófinu eftir að við unnum leikinn getum við sagt sem svo að markmiðinu sé náð.“
En hvernig gekk Elvari í prófinu?
„Þetta var krossapróf og ég veit satt best að segja ekkert hvernig mér gekk. Undirbúningurinn var ekki alveg eins og ég hefði kosið, það var erfitt að vera í kringum alla strákana og þétt dagskrá allan tímann. Það gafst ekki mikill tími til þess að einbeita sér að prófinu en ég reyndi allavega mitt besta Vonandi gekk þetta vel, annars tekur maður á því seinna meir,“ bætti Elvar við í samtali við Morgunblaðið.
Ítarlegt viðtal við Elvar Má má sjá á íþróttasíðum Morgunblaðsins í dag.