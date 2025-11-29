Íslenska karlalandsliðið í körfubolta sigraði Ítalíu, 81:76, síðastliðinn fimmtudag í undankeppni HM og mætir Bretlandi á morgun.
Ísland mætti einnig Ítalíu í undankeppni EM í nóvember árið 2024 og vann þá liðið á útivelli 81:74 og gaf þeim góðan leik á heimavelli.
„Ég veit ekki hvað það er, við höfum spilað vel á móti þeim síðustu skipti sem við höfum mætt þeim. Þeir eru með sterka leikmenn sem spila í sterkustu deildum Evrópu svo á einhvern hátt meikar þetta engan sens en þetta sýnir að ef við spilum saman og spilum vel þá getum við staðið í svona liðum, þetta var frábær sigur.“
Það er aðeins ein umferð búin en eftir þennan frábæra sigur er Ísland á toppnum og mætir Bretlandi á morgun.
„Eftir einn leik skiptir ekki miklu máli að vera á toppnum en ef við vinnum á morgun líka þá verður það mjög stórt.
Þetta verður erfiður leikur, Bretland er með gott lið, stóra og sterka leikmenn svo þetta verður stór áskorun á morgun.“
Ísland og Bretland mætast á morgun klukkan 16:45 í Laugardalshöll.