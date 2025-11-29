„Þetta var frábær sigur fyrir okkur og við spiluðum vel,“ sagði Craig Pedersen þjálfari íslenska landsliðsins í körfubolta um 81:76-sigur liðsins gegn Ítalíu á dögunum í undankeppni HM.
„Við byrjuðum leikinn mjög vel sem mér fannst mikilvægt fyrir okkur. Við settum niður nokkra þrista strax á fyrstu fimm mínútum leiksins sem gaf okkur sjálfstraust,“ sagði Craig í viðtali við mbl.is í dag og hélt áfram:
„Seinna í leiknum þegar Ítalir tóku smá áhlaup og fengu áhorfendur með sér í lið þá vorum við yfirvegaðir og sterkir og náðum að klára leikinn mjög vel.“
Ísland missti forskotið frá sér í fjórða leikhluta og Ítalir komust fjórum stigum yfir en þegar 63 sekúndur voru eftir komst Ísland aftur yfir og náði að halda út.
„Við vitum að þeir eru með mjög gott lið og eru með góða leikmenn með mikla reynslu og myndu á einhverjum tímapunkti taka áhlaup.
Þeir gerðu það en við náðum að hanga í leiknum svo þeir voru ekki með of mikið forskot svo náðum við okkur aftur í gang og Elvar (Már Friðriksson) kom með nokkur glæsileg skot og við náðum að halda út.“