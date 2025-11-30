Betra en heimasigur á móti Bretlandi

„Þetta var svekkjandi. Við vorum flatir til að byrja með og ekki sjálfum okkur líkir,“ sagði Tryggvi Snær Hlinason leikmaður íslenska karlalandsliðsins í körfubolta eftir 90:84-tap liðsins gegn Bretum í undankeppni HM í Laugardalshöll í kvöld.
„Við erum oftast að reyna að vera með mikla orku og að keyra upp orkuna en það vantaði aðeins í dag, við náðum að rífa hana aðeins upp í lokin en það var einum of seint, því miður,“ sagði Tryggvi í viðtali við mbl.is eftir leikinn í kvöld og hélt áfram:
„Þetta var hörkuleikur og þetta eru hörkuleikmenn sem við erum að spila á móti og þeir settu stór skot. Við leyfðum þeim því miður að spila einum of þægilega til að byrja með og þegar maður leyfir liðum það þá byrja þau að hitna og skotin verða auðveldari.
Við sýndum hvað við getum undir lokin, við vitum að við erum betri en þetta og ætlum að gera betur í útileiknum.“
Ísland er í þriðja sæti í riðlinum eftir einn sigur og eitt tap í glugganum.
„Ég er stoltur af strákunum, þetta var flottur gluggi, við tókum Ítalíu úti sem var risastórt og svona horfandi á HM þá er það betra heldur en heimasigur á móti Bretlandi en við þurfum að komast upp úr riðlinum þannig að þetta telji, það er markmið númer eitt.
Ég vona að þetta tap skipti ekki neinu máli, ef við tökum Breta og vinnum þá vel úti.
Það er ómögulegt að segja hvað gerist, þetta getur orðið dýrt en ég vona að hin liðin klári Bretana og við náum að taka þá úti, hvað þá ef við náum að stela einum eða tveimur sigrum frá Litháen eða Ítalíu aftur, þá er það bara gullið.“