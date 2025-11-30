Íþróttir | Körfubolti | mbl | 30.11.2025 | 21:00

Dómararnir misstu svolítið tökin

Hilmar Smári með boltann í kvöld.
Hilmar Smári með boltann í kvöld. mbl.is/Birta Margrét Björgvinsdóttir

Ásta Hind Ómarsdóttir astahind @mbl.is

„Þetta var svolítið flatt einhvern veginn. Það var lítil orka í okkur til að byrja með og við náðum ekki að tengja vörn og sókn og þetta var orðið svolítið erfitt,“ sagði Hilmar Smári Henningsson  leikmaður íslenska karlalandsliðsins í körfubolta eftir 90:84-tap liðsins gegn Bretum í undankeppni HM í Laugardalshöll í kvöld.

Öflugir Bretar lögðu Íslendinga í Laugardalnum
Frétt af mbl.is

Öflugir Bretar lögðu Íslendinga í Laugardalnum

„Þeir tóku aðeins fram úr okkur í öðrum leikhluta og héldu áfram í þriðja, síðan var þetta orðið bara of seint fyrir okkur,“ sagði Hilmar í viðtali við mbl.is eftir leikinn.

Fannst þér línan hjá dómurunum vera eins fyrir bæði lið?

„Þetta var átakaleikur en við höfum oft keppt á móti liðum með leikmenn sem eru stórir og sterkir. Mér fannst við sjálfir geta haldið okkur á línunni því mér fannst dómararnir missa svolítið tökin á því hvar línan var, þeir fengu að berja svolítið mikið á Tryggva (Snæ Hlinasyni) og fá að gera mikið inni í teig miðað við villurnar sem Jón Axel og Elvar fengu úti á velli.

Maður getur alltaf verið að kenna dómaranum um en þetta voru bara okkar eigin mistök og við verðum að koma sterkari inn í þetta í næsta leik.“

Ísland er með einn sigur eftir fyrstu tvo leikina í riðlinum en liðið sigraði Ítalíu á útivelli á dögunum.

„Við náðum sigri á mjög erfiðum útivelli en það er mjög, mjög svekkjandi að hafa ekki náð sigri í leiknum sem fyrir gluggann horfði á að væri leikurinn sem við gætum náð í sigur, sérstaklega á heimavelli. Svona er íþróttin, maður getur ekki alltaf stjórnað öllu en ég veit að leikmenn eru spenntir að mæta með mikla orku inn í næsta glugga í febrúar.

mbl.is
Fleira áhugavert
Mikilvæg innsýn í hlutverk erfða Magnúsi Hlyni sagt upp: „Maður er svekktur“ Björguðu ferðamönnum sem voru fastir Byggðakvóti og línuívilnun skert: „Mikið áfall“
Fleira áhugavert
Vegir líklega flughálir Björguðu ferðamönnum sem voru fastir Þokkalegasta vetrarveður í kortunum Hlakkar til að fara „varlega og vandlega“ með embættið
Loka