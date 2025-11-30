Dómararnir misstu svolítið tökin

„Þetta var svolítið flatt einhvern veginn. Það var lítil orka í okkur til að byrja með og við náðum ekki að tengja vörn og sókn og þetta var orðið svolítið erfitt,“ sagði Hilmar Smári Henningsson leikmaður íslenska karlalandsliðsins í körfubolta eftir 90:84-tap liðsins gegn Bretum í undankeppni HM í Laugardalshöll í kvöld.
„Þeir tóku aðeins fram úr okkur í öðrum leikhluta og héldu áfram í þriðja, síðan var þetta orðið bara of seint fyrir okkur,“ sagði Hilmar í viðtali við mbl.is eftir leikinn.
Fannst þér línan hjá dómurunum vera eins fyrir bæði lið?
„Þetta var átakaleikur en við höfum oft keppt á móti liðum með leikmenn sem eru stórir og sterkir. Mér fannst við sjálfir geta haldið okkur á línunni því mér fannst dómararnir missa svolítið tökin á því hvar línan var, þeir fengu að berja svolítið mikið á Tryggva (Snæ Hlinasyni) og fá að gera mikið inni í teig miðað við villurnar sem Jón Axel og Elvar fengu úti á velli.
Maður getur alltaf verið að kenna dómaranum um en þetta voru bara okkar eigin mistök og við verðum að koma sterkari inn í þetta í næsta leik.“
Ísland er með einn sigur eftir fyrstu tvo leikina í riðlinum en liðið sigraði Ítalíu á útivelli á dögunum.
„Við náðum sigri á mjög erfiðum útivelli en það er mjög, mjög svekkjandi að hafa ekki náð sigri í leiknum sem fyrir gluggann horfði á að væri leikurinn sem við gætum náð í sigur, sérstaklega á heimavelli. Svona er íþróttin, maður getur ekki alltaf stjórnað öllu en ég veit að leikmenn eru spenntir að mæta með mikla orku inn í næsta glugga í febrúar.