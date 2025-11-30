Ekki vitað hve alvarleg meiðsli Martins eru

Craig Pedersen, þjálfari íslenska landsliðsins í körfubolta og Haukur Helgi Pálsson, leikmaður liðsins, sátu fyrir svörum á blaðamannafundi eftir tap gegn Bretum í undankeppni HM í Laugardalshöll í dag.
„Þetta var erfiður leikur. Þetta var flatt í byrjun og smá spurning um hvort liðið ætlaði að nýta sér það og taka yfir. Liðin skiptust á sóknum til að byrja með en svo náðu þeir smá stjórn á þessu þegar leið á.
Við gerðum vel í að koma til baka með orku í fjórða leikhluta en þá settu þeir alltaf niður risastór skot til að halda forystunni,“ sagði Haukur Helgi.
Pedersen tók undir með Hauki.
„Á heildina litið spiluðu þeir bara betur en við í leiknum. Við vorum í vandræðum að passa boltann í fyrstu þremur leikhlutunum, við vorum með 14 tapaða bolta eftir þrjá leikhluta á meðan þeir voru með tvo. Í svona leik skiptir það bara of miklu máli.
Ég tek undir með Hauki varðandi það að alltaf þegar við náðum góðu áhlaupi settu þeir niður góð skot og héldu forystunni öruggri. Ég er samt sem áður mjög ánægður með hugarfarið okkar, við héldum áfram að berjast og náðum að minnka muninn niður í sex stig. Það gæti skipt máli í riðlinum sem er mjög jafn.“
Martin Hermannsson meiddist í upphafi seinni hálfleiks en hann var besti maður vallarins í fyrri hálfleik þar sem hann skoraði 18 stig. Craig segist ekki vita mikið um meiðslin en var ánægður með hvernig liðið brást við áfallinu.
„Það er of snemmt að segja til um þessi meiðsli. Ég sá að hann var farinn að labba um, sem hljóta að vera góðar fréttir. Þetta er í hnéinu á honum en hversu alvarlegt þetta er kemur ekki í ljós fyrr en í fyrsta lagi á morgun.
Við héldum áfram að berjast fram að lokaflautinu og okkur tókst að leysa úr ýmsum vandamálum innan vallar, gegn mjög stóru og sterku liði. Þeir voru að valda okkur vandamálum en við spiluðum vel í fjórða leikhluta, þeir voru þó betri en við heilt yfir.“