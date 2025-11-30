Ísland - Bretland, staðan er 17:17

Íþróttir | Körfubolti | mbl | 30.11.2025 | 17:04

Íslenska landsliðið sem sigraði Ítali í Tortona á fimmtudaginn, 81:76.
Íslenska landsliðið sem sigraði Ítali í Tortona á fimmtudaginn, 81:76. Ljósmynd/FIBA

Aron Elvar Finnsson

Ísland og Bretland mætast í annarri umferð D-riðils undankeppni heimsmeistaramóts karla í körfuknattleik í Laugardalshöllinni klukkan 16.45.

Ísland vann Ítalíu á útivelli, 81:76, í fyrstu umferðinni á fimmtudag en Bretar töpuðu fyrir Litháen á heimavelli, 89:88. Liðin fjögur berjast um þrjú sæti á lokastigi undankeppninnar.

Lið Íslands: Ægir Þór Steinarsson, Hilmar Smári Henningsson, Jón Axel Guðmundsson, Þórir Guðmundur Þorbjarnarson, Elvar Már Friðriksson, Martin Hermannsson, Ragnar Ágústsson, Haukur Helgi Pálsson, Orri Gunnarsson, Tryggvi Snær Hlinason, Styrmir Snær Þrastarson, Sigtryggur Arnar Björnsson.

