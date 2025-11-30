Ísland - Bretland, staðan er 17:17

Ísland og Bretland mætast í annarri umferð D-riðils undankeppni heimsmeistaramóts karla í körfuknattleik í Laugardalshöllinni klukkan 16.45.
Fylgst er með gangi mála í beinni textalýsingu hér á mbl.is.
Ísland vann Ítalíu á útivelli, 81:76, í fyrstu umferðinni á fimmtudag en Bretar töpuðu fyrir Litháen á heimavelli, 89:88. Liðin fjögur berjast um þrjú sæti á lokastigi undankeppninnar.
Lið Íslands: Ægir Þór Steinarsson, Hilmar Smári Henningsson, Jón Axel Guðmundsson, Þórir Guðmundur Þorbjarnarson, Elvar Már Friðriksson, Martin Hermannsson, Ragnar Ágústsson, Haukur Helgi Pálsson, Orri Gunnarsson, Tryggvi Snær Hlinason, Styrmir Snær Þrastarson, Sigtryggur Arnar Björnsson.
