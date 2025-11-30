Ísland er fallegt en ískalt

Marc Steutel, þjálfari breska körfuboltalandsliðsins og Carl Wheatle, leikmaður þess, sátu fyrir svörum á blaðamannafundi eftir sigur á Íslandi í Laugardalshöllinni í undankeppni HM síðdegis í dag.
„Þetta var góður sigur fyrir okkur. Við þurftum að hrista af okkur tapið á fimmtudaginn og strákarnir gerðu það mjög vel. Hugarfarið var gott, sérstaklega í seinni hálfleik og við náðum að standa af okkur áhlaup Íslendinga í fjórða leikhluta. Ég er mjög stoltur af liðinu,“ sagði Wheatle eftir leikinn.
Steutel tók í sama streng og Wheatle.
„Ég er mjög, mjög, mjög stoltur af liðinu. Hrós á íslenska liðið, þeir gáfu okkur alvöru leik. Við spiluðum síðast við þá 2014 og náðum ekki í úrslit þar svo við vissum að við yrðum að sýna þeim mikla virðingu. Að koma hingað 11 árum síðar, sérstaklega eftir úrslitin á fimmtudag, og ná í sigur, sýnir hversu sterkir við erum andlega. Að ná í sigur á útivelli og spila góðan leik í 40 mínútur er mjög ánægjulegt.“
Bretar töpuðu á grátlegan hátt gegn Litháen á fimmtudaginn og segir Steutel að það tap hafi setið mjög mikið í þeim.
„Allir sem þekkja mig vita að ég er alltaf opinn og heiðarlegur. Þessi föstudagur eftir leikinn var mjög erfiður fyrir mig persónulega. Við erum með frábæran leikmannahóp og frábært starfsteymi svo við náðum að fara yfir þetta sem lið en þetta er leikur sem mun sitja í mér líklega út ævina.
Fimmtudagurinn fór í að reyna að hvetja mannskapinn og gíra menn upp. Mér fannst það takast á föstudaginn þegar við komum hingað. Við náðum góðum undirbúningi í gær og mér fannst þjálfarateymið setja saman mjög gott leikplan, sem við náðum að fara eftir. Ég er mjög ánægður að við náðum að enda þennan glugga á sigri, það er mjög erfitt að koma hingað og vinna.
Íslendingarnir unnu frábæran sigur á Ítölum í síðasta leik svo við vissum að þeir væru með sjálfstraustið í botni. Nú er allt í járnum í riðlinum og við hlökkum mikið til febrúar en í kvöld megum við vera stoltir af sjálfum okkur.“
Breska liðið varðist Tryggva Snæ Hlinasyni sérlega vel stóran hluta leiksins þó svo að Tryggvi hafi stigið mikið upp þegar leið á leikinn. Steutel segir þá hafa undirbúið sig sérstaklega fyrir það verkefni.
„Við vissum að Elvar Már, Martin og Tryggvi Snær myndu sjá um stigaskorunina að mestum hluta. Við urðum að finna leið til að hægja á þeim og við viljum vera þekktir fyrir að spila góðan varnarleik. Við náðum að setja mismunandi leikmenn á þá á mismunandi tímum sem hjálpaði okkur mikið.“
Aðspurður að lokum talaði Wheatle vel um Ísland í nóvember þrátt fyrir kuldann en sagði þó að liðið hefði ekki fengið almennilegt tækifæri til að skoða sig um.
„Við höfum ekki fengið tækifæri til að skoða okkur um ennþá en við ætlum að reyna að gera eitthvað saman sem lið í kvöld. Það er mjög fallegt hérna, en ískalt, ég er ekki vanur því. Þetta er góður staður til að vera á.“