Öflugir Bretar lögðu Íslendinga í Laugardalnum

Íslenska karlalandsliðið í körfubolta laut í lægra haldi fyrir Bretum í undankeppni HM í Laugardalshöll, 90:84. Bretar náðu forystunni í fyrri hálfleik, gengu á lagið í þeim síðari og litu aldrei um öxl.
Ísland er því með 2 stig eftir fyrstu tvo leikina, líkt og öll hin þrjú liðin í riðlinum en Ítalir unnu Litháen í dag á útivelli, 82:81.
Leikurinn fór rólega af stað en bæði lið voru í vandræðum sóknarlega og var lítið skorað. Það skánaði þó þegar leið á fyrsta leikhlutann en leikurinn var hnífjarn nánast allan fyrri hálfleikinn.
Martin Hermannsson lék á als oddi í fyrri hálfleik en hann skoraði 18 stig og setti niður 8 af 11 skotum sínum utan af velli. Varnarleikur Íslands gekk hins vegar misvel en breska liðið átti á köflum full auðvelt með að skora. Einn slíkur kafli kom í seinni hluta annars leikhluta en þá náðu Íslendingar ekki að halda í við gestina sem komust í smá forystu. Þegar liðin gengu til búningsherbergja í hálfleik leiddu gestirnir með átta stigum, 43:35.
Íslenska liðið varð fyrir áfalli í upphafi seinni hálfleiks þegar Martin Hermannsson meiddist og varð að fara af velli. Meiðslin litu mjög illa út í upphafi og Martin var greinilega sárkvalinn en hann hlaut mikið lófaklapp þegar hann stóð upp og haltraði sjálfur til búningsherbergja.
Þriðji leikhluti gekk vægast sagt illa hjá íslenska liðinu. Ekkert gekk sóknarlega og komu kaflar þar sem liðið náði varla skoti á körfuna. Á meðan gengu Bretar á lagið og virtust eiga auðvelt með að skora þegar þeim hentaði. Auk þess tóku gestirnir mjög hressilega á íslenska liðinu en dómarateymið var afskaplega lítið í því að flauta, sem virtist fara illa í okkar menn.
Íslenska liðið var 18 stigum undir eftir þriðja leikhluta en kom af miklum krafti inn í þann fjórða. Munurinn fór niður í 12 stig snemma í leikhlutanum en þá kveiktu Bretar aftur á sér. Þegar um fimm mínútur voru eftir af leikhlutanum náðu Íslendingar aftur góðu áhlaupi og minnkuðu muninn í 9 stig en aftur áttu Bretar svör og gáfu í. Enn eitt áhlaup íslenska liðsins kom svo þegar um tvær mínútur voru eftir.
Elvar Már Friðriksson minnkaði muninn í átta stig þegar tæpar tvær mínútur voru eftir og gestirnir tóku leikhlé. Tíminn sem var eftir reyndist hins vegar of lítill, gestirnir tóku langar sóknir og okkar menn náðu ekki að setja niður skotin sín. Lokatölur í Laugardalshöll 90:84, gestunum í vil.
Martin Hermannsson endaði stigahæstur hjá Íslandi með 18 stig. Tryggvi Snær Hlinason kom næstur með 17 stig og 7 fráköst. Haukur Helgi Pálsson steig upp í fjarveru Martins og var líklega besti maður liðsins í seinni hálfleik, hann endaði með 14 stig og 10 fráköst.
|Crystal Palace
|1:2
|Man. Utd
|+3. Fyrir brot á Patrick Dorgu.Jefferson Lerma (Crystal Palace) fær gult spjald
|West Ham
|0:2
|Liverpool
|+2 0:2 - Gakpo tryggir sigurinn! Joe Gomez með sendingu fyrir á Gakpo sem tekur boltann niður með kasanum og smellir honum í netið.Cody Gakpo (Liverpool) skorar
|Chelsea
|1:1
|Arsenal
|Þetta er búið á Stamford Bridge og lokastaðan er 1:1 í hörkuleik. Það var Trevoh Chalobah sem kom Chelsea yfir á 48. mínútu leiksins en Mikel Merino jafnaði metin á 59. mínútu leiksins. Leikmenn Chelsea léku manni færri frá 38. mínútu leiksins en þá fékk Moises Caicedo rautt spjald fyrir brot.Leik lokið