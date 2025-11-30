Ógeðslega mikið högg

„Þeir ýttu okkur bara út úr hlutunum frá byrjun,“ sagði Orri Gunnarsson leikmaður íslenska karlalandsliðsins í körfubolta eftir 90:84-tap liðsins gegn Bretum í undankeppni HM í Laugardalshöll í kvöld.
„Mér fannst þetta jafnt í fyrri hálfleik en þeir voru einhvern veginn sterkari inni í teignum og náðu í mikið af sóknarfráköstum sem mér fannst dýrt, við vorum að gefa þeim alltaf annað tækifæri, og við hefðum þurft að laga það til að ná í sigur í dag,“ sagði Orri í viðtali við mbl.is eftir leikinn og hélt áfram:
„Þeir voru sterkir frá upphafi og það kannski gerði það að verkum að við vorum eitthvað að hika í skotum en það bara má ekki gerast og við verðum að mæta betur í næsta leik.“
Martin Hermannsson fór meiddur af velli snemma í seinni hálfleik en hann skoraði 18 stig áður en hann fór af velli.
Martin fór meiddur af velli snemma í þriðja leikhluta, hversu mikið högg var það?
„Ógeðslega mikið. Hann var að halda okkur uppi í þessum leik, alveg hundrað prósent. Ég vona það allra besta fyrir hann og að hann sé góður, ég er ekki búin að ná að tala við hann og ég vona að það sé ekkert alvarlegt að en við sjáum til.“
Ísland sigraði Ítalíu á útivelli í fyrri leiknum í landsleikjaglugganum en tókst það ekki í dag.
„Það er mjög mikilvægt að við náðum í sigur, hver einasti sigur í þessum riðli skiptir máli. Það eru þrjú lið sem komast áfram og það fer eftir því í hvaða sæti þú lendir í riðlinum hversu mörg stig þú ferð með inn í milliriðil svo hver einasti sigur skiptir miklu máli.“