Serbinn og Grikkinn í stuði í nótt

Átta leikir fóru fram í NBA-deildinni í körfubolta í Bandaríkjunum í nótt.
Grikkinn Giannis Antetokounmpo skoraði 29 stig í 116:99-heimasigri Milwaukee Bucks á Brooklyn Nets. Danny Wolf var stigahæstur hjá Brooklyn Nets með 22 stig.
Serbinn Nikola Jokic var nálægt tvöfaldri þrennu í 130:112-útisigri Denver Nuggets á Phoenix Suns en hann skoraði 26 stig, gaf 10 stoðsendingar og tók 9 fráköst. Jamal Murray skoraði 24 stig og Tim Hardaway Jr. 23. Dillon Brooks var stigahæstur hjá Phoenix með 27 stig og Devon Booker skoraði 24.
41 stig og 7 stoðsendingar Jaylen Brown í liði Boston Celtics dugðu ekki til þegar liðið tapaði 119:115 fyrir Minnesota Timberwolves á útivelli. Anthony Edwards var langstigahæstur í liði heimamanna með 39 stig og gaf 5 stoðsendingar.
Önnur úrslit næturinnar:
Charlotte Hornets - Toronto Raptors 118:111
Golden State Warriors - New Orleans Pelicans 104:96
Indiana Pacers - Chicago Bulls 103:101
Los Angeles Clippers - Dallas Mavericks 110:114
Miami Heat - Detroit Pistons 135:138