Íþróttir | Körfubolti | mbl | 30.11.2025 | 10:30

Serbinn og Grikkinn í stuði í nótt

Nikola Jokic og Giannis Antetokounmpo.
Nikola Jokic og Giannis Antetokounmpo. Samsett mynd/AFP/Patrick McDermott/Harry How

Átta leikir fóru fram í NBA-deildinni í körfubolta í Bandaríkjunum í nótt.

Grikkinn Giannis Antetokounmpo skoraði 29 stig í 116:99-heimasigri Milwaukee Bucks á Brooklyn Nets. Danny Wolf var stigahæstur hjá Brooklyn Nets með 22 stig.

Serbinn Nikola Jokic var nálægt tvöfaldri þrennu í 130:112-útisigri Denver Nuggets á Phoenix Suns en hann skoraði 26 stig, gaf 10 stoðsendingar og tók 9 fráköst. Jamal Murray skoraði 24 stig og Tim Hardaway Jr. 23. Dillon Brooks var stigahæstur hjá Phoenix með 27 stig og Devon Booker skoraði 24.

41 stig og 7 stoðsendingar Jaylen Brown í liði Boston Celtics dugðu ekki til þegar liðið tapaði 119:115 fyrir Minnesota Timberwolves á útivelli. Anthony Edwards var langstigahæstur í liði heimamanna með 39 stig og gaf 5 stoðsendingar. 

Önnur úrslit næturinnar:

Charlotte Hornets - Toronto Raptors 118:111

Golden State Warriors - New Orleans Pelicans 104:96

Indiana Pacers - Chicago Bulls 103:101

Los Angeles Clippers - Dallas Mavericks 110:114

Miami Heat - Detroit Pistons 135:138

mbl.is
Fleira áhugavert
Sendingum fjölgar og kaupæðið stendur yfir lengur Þaggað niður í manni sem krafðist ábyrgðar Viljiði mjólk og kleinur? Þokkalegasta vetrarveður í kortunum
Fleira áhugavert
Þokkalegasta vetrarveður í kortunum Kviknaði í snjóruðningstæki á Keflavíkurflugvelli „Tilefnislaus árás á venesúelsku þjóðina“ Þaggað niður í manni sem krafðist ábyrgðar