Þurfum að hefna fyrir þetta

„Þetta var flatt hjá okkur allan tímann, við náðum ekki upp neinni orku fyrr en aðeins í fjórða leikhluta og það var bara aðeins of seint þá,“ sagði Jón Axel Guðmundsson leikmaður íslenska landsliðsins í körfubolta eftir 90:84-tap liðsins gegn Bretum í undankeppni HM í Laugardalshöll í kvöld.

„Mér fannst við alveg með leikinn í fyrri hálfleik svona fram eftir en svo dó orkan hjá okkur og við þurftum að finna hana aftur og gerðum það of seint. Við gerum vel í fjórða leikhluta en við hefðum þurft að byrja fyrr og koma með þessa íslensku geðveiki sem við erum þekktir fyrir,“ sagði Jón Axel í viðtali við mbl.is eftir leikinn.

Öll liðin í D-riðli eru með einn sigur eftir fyrstu tvo leikina. Ísland er í þriðja sæti eins og staðan er núna og efstu þrjú liðin í riðlinum fara áfram.

„Það eru fjórir leikir eftir og við þurfum bara að mæta vel í þá þegar að því kemur og koma í þá til að sigra. Við vitum að við getum spilað við öll liðin í riðlinum og við þurfum að hefna fyrir þetta tap í Bretlandi þegar að því kemur.“

Hvað er það helsta sem þið takið úr þessum glugga inn í næsta?

„Fínt boltaflæði og góð vörn en það besta er að við sýndum að við getum sigrað öll lið í riðlinum, en líka tapað á móti öllum ef við spilum eins og við spiluðum í dag.“

