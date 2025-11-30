Vantaði stemningu og íslensku geðveikina

Ásta Hind Ómarsdóttir
„Við vorum flatir og það gekk bara einhvern veginn ekkert hjá okkur,“ sagði Styrmir Snær Þrastarson leikmaður íslenska karlalandsliðsins í körfubolta eftir 90:84-tap gegn Bretum í undankeppni HM í Laugardalshöll í kvöld.
„Þeir hittu rosalega vel. Við komum með einhver áhlaup en þeir svöruðu þeim bara alltaf og við vorum að elta allan leikinn,“ sagði Styrmir í viðtali við mbl.is eftir leikinn.
„Mér fannst vanta upp á stemningu og þessa íslensku geðveiki sem við erum alltaf með. Við náðum aldrei að koma stemningu í húsið líka og ég held að það sé aðalatriðið.“
Heldur þú að þetta verði dýrt tap þegar lengra er komið?
„Það fer eftir því hvernig hinir leikirnir fara, við tökum bara næsta leik og förum út til London til að vinna, ef við þurfum að vinna með sjö þá bara vinnum við með sjö.“