Skoraði 20 í fyrsta leikhluta

Slóveninn Luka Doncic hélt uppteknum hætti í nótt þegar Los Angeles Lakers vann sinn sjöunda leik í röð í NBA-deildinni í körfubolta.
Hann skoraði 20 stig strax í fyrsta leikhluta og 34 stig samtals í heimasigri á New Orleans Pelicans, 133:121. Þar að auki tók hann 12 fráköst og átti sjö stoðsendingar. Austin Reaves gaf honum lítið eftir og skoraði 33 stig fyrir Lakers ásamt átta stoðsendingum en LeBron James hvíldi vegna meiðsla.
Oklahoma City Thunder vann sinn tólfta leik í röð og er komið með 20 sigra að 21 leik loknum á tímabilinu. Shai Gilgeous-Alexander var eina ferðina enn í aðalhlutverki og skoraði 26 stig.
Þá átti Payton Pritchard stórleik með Boston Celtics sem sigraði Cleveland Cavaliers á útivelli, 117:115 en hann skoraði 42 stig.
Úrslitin í nótt:
Utah - Houston 101:129
Cleveland - Boston 115:117
New York - Toronto 116:94
Philadelphia - Atlanta 134:142
Portland - Oklahoma City 115:123
Minnesota - San Antonio 125:112
Sacramento - Memphis 107:115
LA Lakers - New Orleans 133:121
Detroit er efst í Austurdeildinni með 16 sigra í 20 leikjum. New York er með 13/6, Toronto 14/7 og Miami 13/7.
Oklahoma og Lakers eru í tveimur efstu sætum Vesturdeildar með 20/1 og 15/4 en síðan koma Houston með 13/4 og Denver með 14/5.