Slapp við alvarleg meiðsli

Martin Hermannsson landsliðsmaður í körfuknattleik er ekki alvarlega meiddur eftir óhappið í landsleiknum gegn Bretlandi í Laugardalshöllinni í gær.
Martin þurfti að fara af velli í byrjun síðari hálfleiks, eftir að hafa þegar skorað 18 stig í leiknum, og margir óttuðust það versta þar sem um meiðsli í hné virtist vera að ræða.
„Ég fór í myndatöku í morgun og er búinn að fá staðfest að það sé ekkert rifið eða slitið," sagði Martin við mbl.is.
Um tognun á vöðvum og blæðingar aftan í hné er að ræða og Martin verður frá keppni í einhvern tíma en sleppur við aðgerð.
Íslenska liðið tapaði leiknum 90:84 og ljóst að það munaði mikið um fjarveru Martins í síðari hálfleiknum þegar liðið missti Bretana of langt frá sér.
Næstu tveir leikir Íslands í undankeppni HM eru gegn Litháen um mánaðamótin febrúar/mars.