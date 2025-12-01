Íþróttir | Körfubolti | mbl | 1.12.2025 | 14:35 | Uppfært 15:21

Slapp við alvarleg meiðsli

Martin Hermannsson skorar í leiknum gegn Bretlandi í gær.
Martin Hermannsson skorar í leiknum gegn Bretlandi í gær. mbl.is/Birta Margrét Björgvinsdóttir

Martin Hermannsson landsliðsmaður í körfuknattleik er ekki alvarlega meiddur eftir óhappið í landsleiknum gegn Bretlandi í Laugardalshöllinni í gær.

Martin þurfti að fara af velli í byrjun síðari hálfleiks, eftir að hafa þegar skorað 18 stig í leiknum, og margir óttuðust það versta þar sem um meiðsli í hné virtist vera að ræða.

„Ég fór í myndatöku í morgun og er búinn að fá staðfest að það sé ekkert rifið eða slitið," sagði Martin við mbl.is.

Um tognun á vöðvum og blæðingar aftan í hné er að ræða og Martin verður frá keppni í einhvern tíma en sleppur við aðgerð.

Íslenska liðið tapaði leiknum 90:84 og ljóst að það munaði mikið um fjarveru Martins í síðari hálfleiknum þegar liðið missti Bretana of langt frá sér.

Næstu tveir leikir Íslands í undankeppni HM eru gegn Litháen um mánaðamótin febrúar/mars.

Martin Hermannsson lá nokkra stund eftir atvikið og þurfti aðstoð …
Martin Hermannsson lá nokkra stund eftir atvikið og þurfti aðstoð en náði síðan að ganga óstuddur af velli. mbl.is/Birta Margrét Björgvinsdóttir
mbl.is
Fleira áhugavert
Bifreiðakaup aukist um 535% Faldi sig undir borði þar sem fíkniefni voru í hrúgu Viljiði mjólk og kleinur? Undirbúningsframkvæmdir gætu hafist næsta vor
Fleira áhugavert
Foreldrar upplifa áhugaleysi og brenna út Reikna með lægra rafmagnsverði Orkuöryggi gæti staðið tæpt Hinn látni var um fertugt
Loka