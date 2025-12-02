Doncic mistækur og sigurgangan stöðvuð

Phoenix Suns stöðvaði sigurgöngu Los Angeles Lakers í NBA-deildinni í körfuknattleik í nótt og vann góðan sigur í LA, 125:108.
Dillon Brooks skoraði 33 stig fyrir Phoenix og Colin Gillespie 28. Luka Doncic skoraði 38 stig fyrir Lakers en var óvenju mistækur og tapaði boltanum níu sinnum.
Finninn Lauri Markkanen var afar öflugur með Utah Jazz sem sigraði Houston Rockets 133:125 í Saltvatnsborg. Markkanen skoraði 29 stig í leiknum.
Anthony Davis skoraði 32 stig fyrir Dallas Mavericks sem vann útisigur á Denver Nuggegs, 131:121. Nikola Jokic var með 29 stig, 20 fráköst og 13 stoðsendingar fyrir Denver en það dugði ekki til.
Detroit Pistons vann enn einn sigurinn, 99:98 gegn Atlanta Hawks, og er á toppi Austurdeildar með 17 sigra í 21 leik.
Úrslitin í nótt:
Detroit - Atlanta 99:98
Indiana - Cleveland 119:135
Washington - Milwaukee 129:126
Brooklyn - Charlotte 116:103
Miami - LA Clippers 140:123
Orlando - Chicago 125:120
Denver - Dallas 121:131
Utah - Houston 133:125
LA Lakers - Phoenix 108:125