Íslandsmeistararnir sluppu með skrekkinn

Íslandsmeistarar Hauka unnu sinn sjötta leik á tímabilinu þegar liðið heimsótti Tindastól í 10. umferð úrvalsdeildar kvenna í körfubolta á Sauðárkrók í kvöld.
Leiknum lauk með fjögurra stiga sigri Hauka, 93:89, en Amandine Toi var stigahæst hjá Haukum með 22 stig, þrjú fráköst og níu stoðsendingar.
Þetta var annar sigur Hauka í röð en liðið er með 12 stig í sjötta sætinu. Tindastóll er með 6 stig í áttunda sætinu en liðið hafði unnið tvo leiki í röð fyrir leik kvöldsins.
Haukar voru sterkari aðilinn framan af en Tindastól tókst að minnka forskot Hauka í þrjú stig, 92:89, þegar 18 sekúndur voru til leiksloka. Það reyndist hins vegar of seint og Hafnfirðingar fögnuðu sigri.
Krystal-Jade Freeman skoraði 20 stig fyrir Hauka og tók 14 fráköst en Marta Hermida fór á kostum í liði Tindastóls, skoraði 42 stig, tók átta fráköst og gaf tíu stoðsendingar.