Keflavík á toppinn eftir sigur á Hlíðarenda

Keishana Washington átti stórleik fyrir Keflavík þegar liðið lagði Val í toppslag 10. umferðar úrvalsdeildar kvenna í körfubolta á Hlíðarenda í kvöld.
Leiknum lauk með þriggja stiga sigri Keflavíkur, 95:92, en Washington skoraði 30 stig, tók sex fráköst og gaf sjö stoðsendingar í leiknum.
Þetta var fjórði sigur Keflavíkur í röð í deildinni en liðið er í efsta sæti deildarinnar með 14 stig líkt og Njarðvík, KR og Valur. Valskonur höfðu unnið þrjá leiki í röð fyrir leik kvöldsins en liðið er í fjórða sætinu.
Valskonur voru sterkari aðilinn framan af og leiddu með tveimur stigum í hálfleik, 47:45. Leikur Valskvenna hrundi hins vegar í þriðja leikhluta þar sem Keflavík skoraði 32 stig gegn 15 stigum Vals.
Valskonum tókst að minnka forskot Keflavíkur í eitt stig, 93:92, þegar fimm sekúndur voru til leiksloka en lengra komust þær ekki og Keflavík fagnaði sigri.
Sara Rún Hinriksdóttir skoraði 19 stig fyrir Keflavík, tók sjö fráköst og gaf tvær stoðsendingar en Alyssa Cerino var stigahæst hjá Val með 34 stig, sjö fráköst og þrjár stoðsendingar.