KR vann nýliðaslaginn í Vesturbæ

Molly Kaiser var stigahæst hjá KR þegar liðið lagði Ármann í nýliðaslag 10. umferðar úrvalsdeildar kvenna í körfubolta á Meistaravöllum í Vesturbæ í kvöld.
Leiknum lauk með ellefu stiga sigri KR, 79:68, en Kaiser skoraði 25 stig, tók fjögur fráköst og gaf sjö stoðsendingar í leiknum.
KR tyllti sér á toppinn með sigrinum en liðið er með 14 stig og hefur nú unnið tvo leiki í röð. Ármann er í níunda og næstneðsta sætinu með tvö stig en þetta var sjötta tap Ármenninga í röð.
KR var með yfirhöndina allan tímann og leiddi 49:26 í hálfleik. Ármenningar voru aldrei líklegir til þess að snúa leiknum sér í vil í seinni hálfleik.
Eva Braslis skoraði 17 stig fyrir KR og tók níu fráköst en Nabaweeya Mcgill var stigahæst hjá Ármanni með 19 stig og átta fráköst.