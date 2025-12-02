Íþróttir | Körfubolti | mbl | 2.12.2025 | 20:48

KR vann nýliðaslaginn í Vesturbæ

Molly Kaiser var stigahæst hjá KR í kvöld.
Molly Kaiser var stigahæst hjá KR í kvöld. mbl.is/Eyþór Árnason

Molly Kaiser var stigahæst hjá KR þegar liðið lagði Ármann í nýliðaslag 10. umferðar úrvalsdeildar kvenna í körfubolta á Meistaravöllum í Vesturbæ í kvöld.

Leiknum lauk með ellefu stiga sigri KR, 79:68, en Kaiser skoraði 25 stig, tók fjögur fráköst og gaf sjö stoðsendingar í leiknum.

KR tyllti sér á toppinn með sigrinum en liðið er með 14 stig og hefur nú unnið tvo leiki í röð. Ármann er í níunda og næstneðsta sætinu með tvö stig en þetta var sjötta tap Ármenninga í röð.

KR var með yfirhöndina allan tímann og leiddi 49:26 í hálfleik. Ármenningar voru aldrei líklegir til þess að snúa leiknum sér í vil í seinni hálfleik.

Eva Braslis skoraði 17 stig fyrir KR og tók níu fráköst en Nabaweeya Mcgill var stigahæst hjá Ármanni með 19 stig og átta fráköst.

