Er metið í deildinni í hættu?

Oklahoma City Thunder hélt áfram sigurgöngu sinni í NBA-deildinni í nótt, vann 21. leikinn af 22., og nú er farið að ræða hvort liðið gæti mögulega slegið deildarmetið.
Golden State Warriors setti met tímabilið veturinn 2015-2016, vann þá 73 leiki af 82 og tók metið af Chicago Bulls.
Oklahoma heimsótti einmitt Golden State til San Francisco í nótt og vann nokkuð öruggan sigur, 124:112. Þrettándi sigurleikurinn í röð og liðið virðist ósigrandi um þessar mundir
Shai Gilgeous-Alexander skoraði 38 stig fyrir Oklahoma og Jalen Williams skoraði 22 og átti sex stoðsendingar.
Jaylen Brown skoraði 42 stig fyrir Boston Celtics sem sigraði New York Knicks í Austurstrandarslag, 123:117.
Anthony Edwards skoraði 44 stig fyrir Minnesota Timberwolves sem vann New Orleans Pelicans í framlengdum leik, 149:142.
Úrslitin í nótt:
Philadelphia - Washington 121:102
Toronto - Portland 121:118
Boston - New York 123:117
New Orleans - Minnesota 142:149 - framlenging
San Antonio - Memphis 126:119
Golden State - Oklahoma City 112:124