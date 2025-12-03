Íþróttir | Körfubolti | mbl | 3.12.2025 | 9:42

Myndskeið: Tilþrif Martins

Martin Hermannsson og Styrmir Snær Þrastarson í leiknum gegn Bretum.
Martin Hermannsson og Styrmir Snær Þrastarson í leiknum gegn Bretum. mbl.is/Birta Margrét Björgvinsdóttir

Þó Martin Hermannsson léki aðeins í 16 mínútur með íslenska landsliðinu í körfuknattleik gegn Bretum á sunnudaginn var hann stigahæsti leikmaður Íslands.

Martin hafði skorað 18 stig og var langstigahæstur á vellinum þegar hann meiddist í byrjun síðari hálfleiks og kom ekki meira við sögu.

Fjarvera hans var íslenska liðinu dýrkeypt en Bretar náðu góðu forskoti í þriðja leikhluta, eftir að Martin fór af velli, og unnu að lokum mikilvægan sigur, 90:84.

Á meðfylgjandi myndskeiði má sá samantekt á tilþrifum Martins í leiknum.

