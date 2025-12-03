Myndskeið: Tilþrif Martins

Þó Martin Hermannsson léki aðeins í 16 mínútur með íslenska landsliðinu í körfuknattleik gegn Bretum á sunnudaginn var hann stigahæsti leikmaður Íslands.
Martin hafði skorað 18 stig og var langstigahæstur á vellinum þegar hann meiddist í byrjun síðari hálfleiks og kom ekki meira við sögu.
Fjarvera hans var íslenska liðinu dýrkeypt en Bretar náðu góðu forskoti í þriðja leikhluta, eftir að Martin fór af velli, og unnu að lokum mikilvægan sigur, 90:84.
Á meðfylgjandi myndskeiði má sá samantekt á tilþrifum Martins í leiknum.