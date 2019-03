McGregor er hættur

Írski bardagakappinn Conor McGregor tilkynnti í gærkvöld að hann hafi ákveðið að hætta og hefur heitið því að leggja hanskana á hilluna.

McGregor, sem er 30 ára gamall, greindi frá þessu á Twitter-síðu sinni en þetta er í annað sinn á þremur árum sem hann segist vera hættur.

McGregor hefur ekki keppt í UFC síðan í október en hann tapaði þá illa fyrir Khabib Nurmagomedov.

Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas!