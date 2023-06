Annie Mist og Katrín Tanja hanna húðvörur

Dóttir Skin eru húðvörur hannaðar fyrir íþróttafólk, en afrekskonurnar Annie Mist og Katrín Tanja eru á meðal stofnenda fyrirtækisins. Verkefnið hlaut nýverið styrk úr sjóði FrumkvöðlaAuðar, en markmið sjóðsins er að hvetja ungar konur til frumkvæðis og athafna.

Verkefni CrossFit stjarnanna tveggja var á meðal þeirra fimm sem hluti styrki úr sjóðnum í ár, en alls bárust 50 umsóknir. Aðrir styrkþegar voru ADA konur, Álvit, IðunnH2 og On to Something.

Þróa splunkunýja vöru

Forsvarskonur Dóttir Skin hyggjast koma á markað splunkunýrri húðvöru, en þetta kemur fram í fréttatilkynningu sem Kvika sendi frá sér fyrr í dag.

Varan sem um ræðir er fyrsta íslenska vatns-og svitafælna andlitssólarvörnin sem hönnuð hefur verið fyrir íþróttafólk og er hún væntanleg á markað fljótlega.

ADA konur er vettvangur á Instagram og TikTok þar sem kvenfyrirmyndir í hugbúnaðargeiranum sýna frá sér, sínu starfi og svara spurningum fylgjenda. Markmiðið er að gera kvenfyrirmyndir í geiranum sýnilegri.

Álvit verkefnið gengur út á að fullþróa nýjan umhverfisvænan kragasalla til að vernda járngaffla rafgreiningakera álvera til að nýta betur rafskaut álvera og minnka skautleifar.

IðunnH2 sérhæfir sig í að nýta vetni í orkuskiptin þar sem rafmagn eitt og sér dugar ekki til. IðunnH2 er að þróa vinnslu á sjálfbæru þotueldsneyti í Helguvík, þar sem innlendir og endurnýjanlegir orkugjafar eru nýttir til að framleiða eldsneyti til íblöndunar við hefðbundið þotueldsneyti.

On to Something er viðskiptavettvangur sem eflir úrgangsforvarnir og þjónustar hringrásarhagkerfið þar sem afgangs og hliðarafurðir verða auðlindir. OtS er í senn upplýsinga- og gagnaveita og uppboðs- og útboðsmarkaður.

FrumkvöðlaAuður er sjálfseignarstofnun sem stofnuð var á sínum tíma af Auði Capital árið 2009, nú Kviku banka, og er markmið hennar að vera góðgerðarsjóður með það að meginstefnu að hvetja ungar konur til frumkvæðis og athafna.

Stjórn sjóðsins veitir styrki sem úthlutað er 19. júní ár hvert. Stjórnin auglýsir eftir umsóknum en áskilur sér einnig rétt til að styrkja verkefni án umsóknar. Sjóðurinn getur tekið á móti fjárframlögum hvort sem er frá stofnanda eða öðrum sem vilja veita markmiðum hans brautargengi. Næst verður opnað fyrir umsóknir í maí 2024.