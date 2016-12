Jólakort Tigers vekur athygli

Ýmsir fjölmiðlar hafa gert sér mat úr jólakveðju sem kylfingurinn Tiger Woods sendi frá sér á Twitter en þar er kappinn ber að ofan með aflitað skegg.

Í tístinu segir Tiger að um sé að ræða jólahefð sem börnin hans kunni vel að meta.

Vafalaust eru ýmsar ástæður fyrir því að kveðjan hefur farið víða en ein er vafalaust sú að líkamlegt atgervi hefur lengi verið umtalað á ferli Tigers. Hann hefur hins vegar svo gott sem aldrei sést ber að ofan opinberlega né leyft slíkar myndatökur en Tiger hefur bætt á sig miklum vöðvamassa frá því hann gerðist atvinnumaður fyrir tveimur áratugum síðan.

Xmas tradition that my kids love. Mac Daddy Santa is back! -TW pic.twitter.com/pCWZNNKPRG

Wake me up when it's 2017. https://t.co/6qrFNXyC46