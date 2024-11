Ísland í þriðja styrkleikaflokki fyrir HM

Íslenska karlalandsliðið í knattspyrnu verður í þriðja styrkleikaflokki þegar dregið verður í riðla fyrir undankeppni heimsmeistaramóts karla 2026 þann 13. desember.

Undankeppnin fer öll fram á árinu 2025 og hefst í júní en þar verður leikið í tólf riðlum. Sigurliðin tólf komast beint á HM og liðin tólf sem enda í öðru sæti fara í umspil um fjögur síðustu sæti Evrópu, ásamt fjórum liðum sem enda neðar í riðlunum en hafa unnið sína riðla í yfirstandandi Þjóðadeild.

Styrkleikaflokkarnir eru þannig skipaðir en eitt lið úr hverjum flokki er dregið í hvern riðil undankeppninnar. Aðeins sex lið eru í fimmta og neðsta flokki og því verða sex af riðlunum tólf með fjórum liðum en sex riðlar með fimm liðum:

1. styrkleikaflokkur:

Frakkland

Spánn

England

Portúgal

Holland

Belgía

Ítalía

Þýskaland

Króatía

Sviss

Danmörk

Austurríki

2. styrkleikaflokkur:

Úkraína

Tyrkland

Svíþjóð

Wales

Pólland

Ungverjaland

Serbía

Grikkland

Rúmenía

Noregur

Slóvakía

Tékkland

3. styrkleikaflokkur:

Skotland

Slóvenía

Írland

Albanía

Norður-Makedónía

Georgía

Finnland

ÍSLAND

Norður-Írland

Ísrael

Bosnía

Svartfjallaland

4. styrkleikaflokkur:

Búlgaría

Lúxemborg

Hvíta-Rússland

Armenía

Kósóvó

Kasakstan

Aserbaídsjan

Eistland

Kýpur

Færeyjar

Lettland

Litháen

5. styrkleikaflokkur:

Moldóva

Malta

Andorra

Gíbraltar

Liechtenstein

San Marínó

Fjórtán þjóðir með möguleika á umspili

Þær fjórtán þjóðir sem unnu sína riðla í Þjóðadeildinni og hafa þar með forgang á að komast í umspilið fyrir HM, takist þeim ekki að ná öðru tveggja efstu sætanna í sínum riðli undankeppninnar, eru eftirtaldar, bókstafurinn er fyrir viðkomandi deild Þjóðadeildar:

A: Spánn

A: Þýskaland

A: Portúgal

A: Frakkland

B: England

B: Noregur

B: Wales

B: Tékkland

C: Rúmenía

C: Svíþjóð

C: Norður-Makedónía

C: Norður-Írland

D: Moldóva

D: San Marínó

Ef tíu efstu liðin á þessum lista, sem öll eru í efstu tveimur styrkleikaflokkunum, ná öll að tryggja sig á HM eða í umspilið verða það Norður-Makedónía, Norður-Írland, Moldóva og San Marínó sem fá umspilssætin fjögur.