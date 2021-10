Mikið um að vera í Laugardalshöllinni

Heimsmeistaramótið í League of Legends heldur áfram í Laugardalshöllinni þar sem sextán bestu rafíþróttalið heimsins keppa í tölvuleiknum League of Legends. Átta leikir fóru fram í dag og þar af tveir úr hverjum riðli.

Hægt er að fylgjast með mótinu í beinu streymi á Twitch rás Riot Games, á Stöð 2 Esports sem og á YouTube.

A - Riðill

Damwon gengu sáttir frá leiknum

DAMWON Gaming og Rogue áttu viðureign klukkan 12:00 í dag og gengu liðsmenn DAMWON Gaming sáttir frá leiknum sem sigurvegarar.

DAMWON Gaming áttu fimmtán dráp í leik og slátraði fimm drekum en Rogue áttu níu dráp innanleikjar en slátruðu engum dreka. Damwon Gaming felldi átta turna en Rogue aðeins fjóra.

Hér er hægt að sjá leikinn í heild sinni.

Cloud9 og FunPlus Pheonix hnífjafnir



Cloud9 og FunPlus Pheonix mættust í Laugardalshöllinni í dag klukkan 15:00 og áttu æsispennandi leik en bæði liðin eru mjög sterk og staðan því mjög jöfn en FunPlus Pheonix stóðu uppi sem sigurvegarar að leikslokum.

Bæði liðin áttu þrettán dráp en FunPlus Pheonix slátraði þreimur drekum á meðan Cloud9 slátraði tveimur. Hinsvegar Felldi Cloud9 níu turna á meðan FunPlus Pheonix felldi átta.

Hér er hægt að sjá leikinn í heild sinni.

Ljósmynd/Riot Games

B - Riðill

Sigruðu fyrstu viðureign dagsins

Fyrsta viðureign dagsins var í klukkan 11:00 í dag þegar liðin T1 og Edward Gaming mættust. Edward Gaming hafði betur af og sigraði leikinn.

Edward Gaming felldi ellefu turna en T1 felldi aðeins þrjá. Edward Gaming átti sextán dráp og slátraði fjórum drekum en T1 átti aðeins fjögur dráp og slátraði engum dreka.

Hér er hægt að horfa á leikinn í heild sinni.

100 Thieves klárir í slaginn

Í sama riðil sitja 100 Thieves og DetonatioN FocusMe en fór sú viðureign fram klukkan 16:00 í dag og stóðu 100 Thieves uppi sem sigurvegarar þeirra viðureignar.

100 Thieves felldi níu turna á meðan DetonatioN FocusMe felldi einungis tvo ásamt því að 100 Thieves átti nítján dráp á en DetonatioN FocusMe aðeins sjö. 100 Thieves slátraði fjórum drekum í leiknum en DetonatioN FocusMe engum.

Hér er hægt að horfa á leikinn í heild sinni.

C - Riðill

Sex drekum slátrað

PSG Talon og Hanwha Life Esports mættust klukkan 13:00 í dag og áttu leik sem fór svo að PSG Talon stóðu uppi sem sigurvegarar.

PSG Talon áttu tuttugu og eitt dráp ásamt því að fella tíu turna á meðan Hanwha Life Esports áttu aðeins níu dráp og felldu þrjá turna. Bæði liðin slátruðu þreimur drekum.

Hér er hægt að horfa á leikinn í heild sinni.

Ljósmynd/Riot Games

Royal Never Give Up gáfu ekkert eftir

Royal Never Give Up og Fnatic spiluðu sína viðureign klukkustund síðar eða klukkan 14:00 en Royal Never Give Up áttu sannfærandi sigur og eru með hæstu drápstölu allra leikja dagsins.

Royal Never Give Up áttu þrjátíu og fjögur dráp ásamt því að slátra tveimur drekum en Fnatic átti þrettán dráp og slátruðu einum dreka. Sömuleiðis felldi Royal Never Give Up töluvert fleiri turna en liðið felldi tíu turna á meðan Fnatic felldi þrjá.

Hér er hægt að horfa á leikinn í heild sinni.

Ljósmynd/Riot Games

D - Riðill

Hörkuleikur hjá báðum liðum

MAD Lions og Gen.G áttu viðureign klukkan 17:00 í kvöld og var mikið um að vera í þeim leik en MAD Lions sigruðu.

MAD Lions voru með þrjátíu dráp og felldu ellefu turna en Gen.G voru með nítján dráp og felldu fimm turna. Fjórum drekum var slátrað af MAD Lions en Gen.G slátruðu þreimur.

Hér er hægt að horfa á leikinn í heild sinni.

Náðu bara einu drápi

Seinasta viðureign dagsins var spiluð af Team Liquid og LNG Esports en Team Liquid gekk ekki vel í þeim leik og sigraði því LNG Esports.

LNG Esports var með fimmtán dráp og felldi níu turna en Team Liquid var aðeins með eitt dráp í leiknum og felldi tvo turna. LNG Esports slátraði þreimur drekum á meðan Team Liquid slátraði aðeins einum.

Hér er hægt að horfa á leikinn í heild sinni.