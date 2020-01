Óvenjulegt atriði (myndskeið)

Í Bandaríkjunum er ýmislegt gert til að skemmta áhorfendum á kappleikjum þegar leikurinn er ekki í gangi.

Ýmis lög bresku hljómsveitarinnar Queen eru þekkt í kringum íþróttaviðburði. Má þar nefna slagarann We will rock you sem hljómar á leikjum í hinum ýmsu íþróttagreinum víða um heim.

Oklahoma City Thunder bauð upp á áhugavert atriði þegar Los Angeles Lakers kom í heimsókn í NBA-deildinni.

Á áhorfendapöllunum stóð skyndilega upp Freddie Mercury eftirherma sem fór á kostum í einu leikhléinu eins og sjá má í meðfylgjandi myndskeiði.