„Stoltur að vera markahæsti Íslendingurinn í ensku úrvalsdeildinni. Góð þrjú stig á útivelli og þakkir til stuðningsmannanna sem mættu á leikinn,“ skrifar Gylfi Þór Sigurðsson á instagram-síðu sína.

Gylfi skaust frammúr Eiði Smára Guðjohnsen og hefur nú skorað 57 mörk í ensku úrvalsdeildinni, tveimur mörkum meira en Eiður Smári Guðjohnsen skoraði á ferli sínum í deildinni.

Fjölmargir hafa skrifað skilaboð við færslu Gylfa og Eiður Smári er einn þeirra en hann skrifar; „Af hverju tók þetta þig svona langan tíma?“

Proud to be Iceland’s top goal scorer in the @premierleague ! Good 3 away points, thank you to the traveling supporters ⚽️⚽️🔵

