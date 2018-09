Rauða spjaldið sem Cristiano Ronaldo fékk að líta á í fyrsta leik sínum í Meistaradeildinni með Juventus í gærkvöld vakti gríðarlega athygli í knattspyrnuheiminum og samfélagsmiðlar loguðu þar sem fólk vildi tjá skoðun sína.

Systir Ronaldos, Katia Aveiro, blandaði sér í umræðuna en hún skrifaði á instagram-síðu sína:

„Þeir vilja rústa bróður mínum en guð sefur aldrei. Þeir munu þurfa að gjalda fyrir þessi tár. Þeir vilja sökkva þér en þeim mun ekki takast það,“ skrifaði Aveiro.

View this post on Instagram

Vergonha no futebol ....será feita justiça ....querem destruir o meu irmão mas Deus nunca dorme ... Vergonhoso ....#respeitemofutebol

A post shared by Katia Aveiro (@katiaaveirooficial) on Sep 19, 2018 at 12:33pm PDT