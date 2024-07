Fær 277 milljónir fyrir eitt lag á opnunarhátíð Ólympíuleikana

Kanadíska söngkonan Celine Dion er sögð vera meðal flytjenda á opnunarhátíð Ólympíuleikana í París á föstudag. Dion, sem er 56 ára, hefur ekki sungið opinberlega í nokkur ár eða allt frá því hún greindist með sjaldgæfa taugaröskun, Stiff Person Syndrome, í ágúst 2022.

Dion er sögð ætla að flytja eitt lag og fær hún greiddar tvær milljónir bandaríkjadala eða sem samsvarar 277 milljónum íslenskra króna fyrir lagaflutninginn.

Söngkonan er mætt til Parísar. Það sást til hennar á Royal Monceau-hótelinu á þriðjudag þar sem æstir aðdáendur umkringdu hana.

Dion hefur áður komið fram á opnunarhátíð Ólympíuleikana, hún flutti lagið The Power of the Dream í Atlanta árið 1996.