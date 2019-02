Stuðningsmenn United ósáttir

Margir stuðningsmenn Manchester United eru ósáttir við að Michael Oliver komi til með að dæma stórslag liðsins við Liverpool í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta á sunnudaginn kemur.

United hefur ekki vegnað sérstaklega vel þegar Oliver er með flautuna. Í 29 leikjum sem Oliver hefur dæmt hjá Manchester United er liðið aðeins búið að vinna ellefu, tapa ellefu og gert sjö jafntefli.

Síðasti leikur sem hann dæmdi með United var fyrsti leikur Ole Gunnars Solskjær við stjórn, en þá vann liðið 5:1-sigur á Cardiff á útivelli. Þar á undan dæmdi hann í 3:1-tapinu gegn West Ham.

Stuðningsmenn United létu óánægju sína í ljós á Twitter og óskaði einn þeirra Liverpool til hamingju á meðan aðrir eru handvissir um að United fái rautt spjald í leiknum og Liverpool víti.

Penalty for Salah written all over it — ⚔️ S 🔴 (@ShobUnited) February 19, 2019

Red card & penalty to come up — Brobbey Mensah (@BraBrobbey) February 19, 2019